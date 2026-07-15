Jamie Carragher, exfutbolista inglés, reveló el plan para detener a Messi

El cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sumó un componente de alta tensión dialéctica tras los dichos de Jamie Carragher. El exfutbolista y comentarista británico se refirió a la preparación del equipo de Thomas Tuchel y lanzó un análisis sobre el desempeño de Lionel Messi en el campo de juego. Aunque el inglés reconoció que el capitán albiceleste "lleva 20 años en esto y nadie le encontró la respuesta", también advirtió sobre una supuesta ventaja táctica para los europeos.

Para Carragher, el atacante rosarino "camina cuando los oponentes tienen la pelota", lo que condiciona el esquema defensivo de Lionel Scaloni. Según su visión, el conjunto inglés debería aprovechar el hecho de que "Argentina solo defiende con nueve jugadores de campo".

Esta postura coincide con los planteamientos que el entrenador Louis Van Gaal realizó antes de los cuartos de final en Qatar 2022. En aquel momento, el neerlandés afirmó que "Messi no juega mucho con el rival cuando éste tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades".

La historia de aquel enfrentamiento es recordada por la fuerte respuesta del astro argentino, quien manifestó que no le gusta que "se hable antes de los partidos" y consideró que Van Gaal "no fue respetuoso".

Tras el partido, el capitán criticó el estilo de juego de los Países Bajos al señalar que el director técnico "vende que juega al fútbol pero tira pelotazos al área". En medio de esos cruces, también se produjo el incidente con Wout Weghorst, a quien Messi llamó "bobo" frente a las cámaras de televisión.

Por su parte, el actual seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, evitó sumarse a la crítica táctica y destacó la jerarquía de su próximo rival. El entrenador valoró la capacidad intelectual de Messi al asegurar que el futbolista "ve cosas antes que el resto".

Con estas declaraciones, el ambiente para la semifinal del miércoles se presenta cargado de expectativas y antecedentes que prometen un duelo de alta intensidad en busca de un lugar en la definición del certamen.