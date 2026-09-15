Jannik Sinner volvió a tener contacto con el tenis después de dos meses sin disputar partidos oficiales y fue visto en Montecarlo durante un peloteo con un adolescente francés. El número uno del mundo compartió algunos golpes con Hugo Jathiere, de apenas 15 años y alumno de la academia de Riccardo Piatti, quien fue entrenador del italiano.

El italiano no juega oficialmente desde Wimbledon y atraviesa un proceso de recuperación luego de una lesión en la rodilla derecha. Su regreso a los entrenamientos se produce después de haber pasado por el J Medical de Turín para tratar la inflamación y posteriormente someterse a nuevos exámenes médicos en Milán.

Una recuperación que busca avanzar

Sinner había decidido bajarse del US Open el 21 de agosto debido a la lesión en su rodilla derecha. Antes del torneo intentó retomar los entrenamientos, pero su equipo médico consideró que necesitaba más tiempo para completar la recuperación.

Ahora, el peloteo en Montecarlo representa uno de sus primeros contactos con la actividad tenística después de ese período. La escena tuvo como protagonista al joven Jathiere, quien pudo compartir cancha con el actual número uno del mundo.

Beijing aparece como el próximo objetivo

El calendario de Sinner contempla su participación en el ATP 500 de Beijing, que se disputará del 30 de septiembre al 6 de octubre. En ese torneo también estará Alexander Zverev, recientemente campeón del Abierto de Estados Unidos.

Además, los organizadores del ATP 500 de Viena confirmaron al italiano entre los participantes del certamen que se jugará del 26 de octubre al 1 de noviembre. En ambos torneos, Sinner defenderá el título conseguido en la edición anterior.

El italiano también figura inscripto para el Masters 1000 de Shanghai, torneo que ganó en 2024. Así, mientras avanza en su recuperación, Sinner ya tiene definidos varios de los próximos compromisos de su calendario.