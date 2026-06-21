Japón goleó a Túnez y firmó una noche histórica en el Mundial 2026

Japón consiguió una victoria histórica en el Mundial 2026 al derrotar 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F. Con una actuación dominante de principio a fin, los Samuráis Azules no solo sumaron tres puntos claves para la clasificación, sino que también establecieron un nuevo registro para el fútbol asiático en la Copa del Mundo.

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El encuentro tuvo un marco especial porque fue el partido número 1000 en la historia de los Mundiales. Japón aprovechó la ocasión para mostrar su crecimiento futbolístico y dejó prácticamente sin reacción a un seleccionado tunecino que quedó eliminado del torneo.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Hajime Moriyasu impuso condiciones. Apenas a los cuatro minutos, Daichi Kamada abrió el marcador tras una rápida acción ofensiva que reflejó la intensidad japonesa. Túnez intentó responder con alguna llegada aislada, pero no logró sostener el ritmo ni encontrar espacios.

Japón mantuvo el control y amplió la ventaja antes del descanso. A los 30 minutos, Ayase Ueda marcó el 2-0 con un potente remate que dejó al conjunto africano obligado a buscar una remontada complicada.

Durante la primera mitad, Túnez tuvo algunos intentos individuales, principalmente con Hannibal Mejbri, pero la defensa japonesa respondió con orden y el arquero Suzuki prácticamente no tuvo intervenciones determinantes.

Japón aceleró en el complemento y cerró la goleada

En el segundo tiempo, Túnez intentó modificar la dinámica con cambios ofensivos, pero Japón siguió manejando el partido. La selección asiática mostró equilibrio entre ataque y defensa y no permitió que su rival se acercara con peligro.

A los 69 minutos llegó el tercer golpe. Junya Ito apareció para convertir el 3-0 y sentenciar el encuentro. Con la ventaja asegurada, Japón continuó buscando ampliar la diferencia y terminó encontrando un nuevo premio.

A los 83 minutos, Ueda volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y sellar el 4-0 definitivo.

La goleada dejó a Japón como uno de los equipos destacados del Grupo F y confirmó su candidatura a avanzar de fase. Túnez, en cambio, quedó sin posibilidades de continuar en el Mundial 2026 tras una presentación en la que nunca pudo competir de igual a igual.

Con una actuación sólida, contundente y récord incluido, los Samuráis Azules enviaron un mensaje al resto del torneo: Japón está preparado para competir contra los grandes.