La firma japonesa Shimizu Corporation ha diseñado una propuesta denominada Luna Ring que consiste en la instalación de un cinturón de 6.800 millas de paneles solares sobre la superficie lunar.

Este proyecto busca aprovechar que en el satélite no existen nubes ni atmósfera que interfieran con la captación de luz para producir electricidad de manera ininterrumpida las 24 horas del día. La estrategia consiste en recolectar la energía en el ecuador de la Luna para luego transmitirla hacia la Tierra mediante el uso de láseres.

Sobre el potencial de esta iniciativa, Tetsuji Yoshida, presidente de la compañía, explicó que "si se lograra enviar toda esa energía a la Tierra, no haría falta quemar carbón, petróleo ni biomasa".

Además de la generación eléctrica, el sistema permitiría la producción de hidrógeno, lo cual impulsaría una transición hacia modelos menos dependientes de los combustibles fósiles.

La construcción del anillo estaría a cargo de robots operados de forma remota desde nuestro planeta, apoyados por un reducido equipo de astronautas. Pese a que la tecnología necesaria se considera disponible, el factor económico representa el mayor reto. Masanori Komori, economista del Instituto de Economía Energética de Japón, advirtió que "aunque la idea es atractiva, resulta demasiado cara para concretarse hoy". Actualmente no existe una estimación oficial sobre el costo total de esta infraestructura que promete energía ilimitada.