Japón volvió a abrir sus puertas a la carne aviar y los productos derivados del huevo provenientes de Argentina, luego de levantar la suspensión que había impuesto por la detección de influenza aviar. La decisión representa una oportunidad para recuperar exportaciones hacia uno de los mercados más exigentes y de mayor valor para la producción agroindustrial argentina.

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) comunicó el levantamiento de la medida tras analizar la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La habilitación comenzó a regir el 8 de septiembre de 2026.

La reapertura abarca la carne de ave y sus productos provenientes de animales faenados desde esa fecha. También incluye los ovoproductos elaborados con huevos puestos a partir del 8 de septiembre.

Un mercado de alto valor

La decisión tiene especial relevancia por el tamaño del mercado japonés. Durante 2025, Japón importó aproximadamente US$1.400 millones en carne aviar y otros US$117 millones en huevos y sus derivados provenientes de distintos países.

Para Argentina, además, Japón constituye un destino importante para las exportaciones de huevos y ovoproductos. La reapertura permite recuperar un mercado que había quedado restringido y genera nuevas posibilidades comerciales para la cadena avícola nacional.

La suspensión había comenzado en julio de 2025, luego de que se detectaran brotes de influenza aviar altamente patógena en establecimientos avícolas argentinos. Tras evaluar las medidas de prevención y control implementadas por el país, las autoridades japonesas determinaron que Argentina recuperó las condiciones sanitarias necesarias para volver a exportar.

Nuevos certificados para exportar

Para reactivar los embarques, las autoridades sanitarias argentinas y japonesas acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI).

Habrá además un período de transición de dos meses. Durante ese plazo, las empresas podrán continuar utilizando los certificados que estaban vigentes. Una vez finalizada esa etapa, las exportaciones deberán realizarse exclusivamente con los nuevos formatos acordados.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron el trabajo conjunto entre el MAFF y el Senasa y el intercambio técnico que permitió demostrar las condiciones sanitarias y de inocuidad de la producción argentina.

La reapertura no solo permite recuperar ventas hacia Japón, sino que también puede funcionar como una señal positiva para la agroindustria argentina frente a otros mercados internacionales que mantienen altos estándares sanitarios. Para el sector avícola, el regreso a un destino de estas características puede fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades comerciales en Asia.

La información oficial de Japón confirma que la suspensión había estado vigente desde julio de 2025 y que el levantamiento se produjo tras verificar la condición sanitaria de Argentina frente a la influenza aviar.