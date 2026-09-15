Japón rompió un récord histórico y ya tiene más de 100.000 centenarios

Japón superó por primera vez la barrera de las 100.000 personas de 100 años o más, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. El registro alcanzó los 107.677 centenarios al 1 de septiembre.

La cifra representa un aumento de 7.914 personas respecto del año anterior y marca el 56° año consecutivo de crecimiento de la población centenaria. La tasa llegó a 87,51 personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes.

Las mujeres son mayoría

Las mujeres representan cerca del 88% de las personas centenarias registradas en el país. En total son 94.298, mientras que los hombres suman 13.379.

Entre las personas de mayor edad aparecen Fuyo Kishimoto, de Kioto, con 114 años, y Hikaru Kato, de Kumamoto, con 112 años. La esperanza de vida promedio registrada en 2025 fue de 87,33 años para las mujeres y 81,35 para los hombres.

Un fenómeno que crece desde 1963

Los registros oficiales comenzaron en 1963, cuando Japón tenía apenas 153 personas centenarias. La cantidad superó el millar en 1981 y llegó a los 10.000 en 1998.

El récord de longevidad convive con una transformación demográfica marcada por el envejecimiento de la población y una baja natalidad. Esa situación genera desafíos relacionados con el mercado laboral y los sistemas de seguridad social.