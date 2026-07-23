Japón atraviesa una de las semanas más críticas de los últimos años a causa de una intensa ola de calor que ya dejó al menos 14 muertos y más de 10.800 personas hospitalizadas en apenas siete días. Las altas temperaturas obligaron a las autoridades a emitir alertas en 41 prefecturas y a declarar la emergencia en Tokio ante la creciente demanda de asistencia médica.

Por tercer día consecutivo, amplias zonas del archipiélago registraron temperaturas superiores a los 35 grados, especialmente en las regiones de Kanto y Tokai, ubicadas en el centro del país. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), algunos sectores podrían incluso superar los 40°C durante las horas más calurosas de la jornada.

La situación generó una fuerte presión sobre el sistema sanitario y los servicios de emergencia, que enfrentan un aumento sin precedentes de consultas vinculadas a golpes de calor e insolación.

Más de 10.000 internaciones en una semana

De acuerdo con datos de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, entre el 13 y el 19 de julio fueron trasladadas a hospitales 10.857 personas por cuadros relacionados con el calor extremo, el doble que la semana anterior y la primera vez en lo que va del año que se supera la barrera de las 10.000 hospitalizaciones en apenas siete días.

El informe oficial también indicó que 321 pacientes permanecen en estado grave y que cerca del 60% de los afectados tienen más de 65 años, uno de los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

En Tokio, la situación alcanzó niveles alarmantes. Solo durante el miércoles, 453 personas fueron hospitalizadas por golpes de calor, la cifra diaria más alta desde que comenzaron los registros oficiales en 2010.

Además, los servicios de emergencia recibieron 3.612 llamados en una sola jornada, estableciendo un nuevo récord y generando preocupación por la disponibilidad de ambulancias para atender nuevas urgencias.

“Urgimos a las personas a mantenerse hidratadas y usar el aire acondicionado”, señalaron desde el cuerpo de bomberos de la capital japonesa.

Alertas en todo el país

Ante la gravedad del fenómeno, las autoridades mantienen activas alertas por calor extremo en 41 prefecturas, desde la región de Tohoku, en el norte, hasta Okinawa, en el extremo sur del país.

En varias localidades se declaró el denominado "día de calor cruel" o kokushobi, una categoría especial utilizada por la agencia meteorológica japonesa para advertir sobre condiciones térmicas excepcionalmente peligrosas.

En paralelo, continúa vigente la campaña Tokyo Cool Biz, impulsada por la gobernadora Yuriko Koike para reducir los efectos del calor en los lugares de trabajo. La iniciativa permite flexibilizar los códigos de vestimenta y promueve el uso de ropa más liviana para disminuir el consumo energético y mejorar las condiciones laborales durante el verano.

El impacto del cambio climático

Especialistas y organismos científicos advierten que el cambio climático está incrementando la frecuencia, duración e intensidad de los episodios de calor extremo en Japón y en distintas regiones del planeta.

El antecedente más cercano ocurrió el 5 de agosto de 2025, cuando la ciudad de Isesaki, al norte de Tokio, registró la temperatura más alta de la historia del país: 41,8 grados centígrados.

Con pronósticos que anticipan la continuidad de las temperaturas extremas durante los próximos días, las autoridades insisten en que la población evite la exposición al sol en las horas de mayor calor, mantenga una adecuada hidratación y permanezca en ambientes climatizados siempre que sea posible.