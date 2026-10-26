Jardín de los sueños de Icardi y la China: ajedrez gigante, pista de karting, ping pong y cancha de tenis

Mauro Icardi y China Suárez compartieron una celebración familiar por el Día de la Madre junto a sus hijos Magnolia y Amancio en su exclusiva mansión de Nordelta. La actriz subió a sus redes un video para mostrar parte del inmenso jardín que posee la propiedad y deslumbró a todos.

El espacio exterior cuenta con una gran variedad de entretenimientos como una pista de karting un tablero de ajedrez gigante una mesa de ping pong y una cancha de tenis. El lugar se completa con un cómodo sector de living al aire libre diseñado para el descanso.

Las imágenes también muestran a los más chicos jugando por todo el parque mientras de fondo se observa a Mauro Icardi con una pelota de básquet. La publicación causó gran sorpresa y se convirtió en tendencia rápidamente en las diferentes plataformas digitales.