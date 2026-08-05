Jared Leto quedó afuera de una importante producción de Hollywood luego de que se multiplicaran las denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra. El actor estaba en negociaciones avanzadas para formar parte de Assassination, un thriller político dirigido por Barry Levinson, pero finalmente los productores decidieron no contratarlo.

Según informó Page Six, Leto estaba “sumamente interesado” en participar del proyecto y había mantenido varias conversaciones con Levinson para definir su incorporación. De acuerdo con una fuente citada por el medio especializado, el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

Sin embargo, el avance de las denuncias contra el actor generó preocupación entre los responsables de la película y la producción finalmente optó por no sumarlo al elenco.

Assassination cuenta con un reparto integrado por Jessica Chastain, Bryan Cranston y Brendan Fraser y aborda la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien murió en circunstancias misteriosas mientras investigaba el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.

Las denuncias contra Jared Leto

Las acusaciones contra Leto se hicieron públicas a través de diferentes investigaciones periodísticas y testimonios difundidos desde 2025. Varias mujeres señalaron al actor por presuntas conductas sexuales inapropiadas, acoso y hostigamiento.

Uno de los principales informes surgió a partir de una investigación del medio Air Mail, que entrevistó a al menos nueve mujeres que aseguraron haber tenido experiencias inapropiadas con el artista, actualmente de 53 años. Algunas de las denunciantes decidieron mantener su identidad en reserva.

Las acusaciones también fueron abordadas en un documental británico titulado Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. Allí, cuatro mujeres señalaron al actor por presuntos ataques sexuales que, según sus testimonios, habrían ocurrido años atrás, cuando ellas eran adolescentes.

De acuerdo con la información difundida por BBC, los episodios denunciados se ubicarían entre 2002 y 2016.

Además de las cuatro mujeres que brindaron sus testimonios para el documental, otras personas relataron haber recibido presuntas llamadas extrañas de Leto cuando eran jóvenes.

En total, diez mujeres aportaron distintos testimonios sobre experiencias que, según sus relatos, ocurrieron principalmente durante el período en que el actor tenía entre 30 y 40 años.

Las denuncias generaron un creciente impacto sobre la carrera del artista y, según la información publicada por Page Six, también terminaron influyendo en la decisión de los productores de Assassination de no avanzar con su contratación.

Hasta el momento, las acusaciones mencionadas corresponden a testimonios y denuncias difundidos públicamente y no deben confundirse con una condena judicial.

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