Javier Aguirre confirmó el final de su ciclo como entrenador de la selección de México luego de la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto mexicano cayó 3-2 en el estadio Azteca y el técnico anunció su renuncia en conferencia de prensa.

“Me despido de la selección, del estadio Azteca, fue mi último partido acá”, expresó Aguirre tras el encuentro.

El entrenador también confirmó que Rafael Márquez continuará al frente del proyecto como su sucesor. Ambos protagonizaron un abrazo luego del partido y el Vasco destacó el futuro del exjugador mexicano al mando del equipo.

“Le di un abrazo a Rafa Márquez, quien continúa con esto, que le vienen cuatro años muy buenos, con una base sólida”, señaló.

Aguirre habló de la eliminación ante Inglaterra

El técnico mexicano se refirió a la derrota y destacó el esfuerzo del plantel durante el Mundial.

“Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Hoy no pudo ser y no pudimos darle una noche más de alegría a la gente”, afirmó.

Además, Aguirre respaldó a sus jugadores y asumió la responsabilidad por la eliminación.

“Los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben irse con la cabeza en alto porque dejaron la piel en el campo. Si hay alguna crítica o reproche tiene que ser al entrenador, ya que es el que decide quién y cómo”, sostuvo.

El entrenador también agradeció el apoyo de los hinchas mexicanos durante la competencia.

“Le agradezco al pueblo mexicano, los que vinieron, los que no, los que estuvieron desde el Fan Fest y en todo el país. Estos cinco partidos fueron inolvidables”, expresó.

Los números del tercer ciclo del Vasco

Aguirre cerró su tercera etapa como entrenador de México. Sus anteriores ciclos fueron entre 2001-2002 y 2009-2010, mientras que su último período comenzó en 2024.

Durante su última conducción dirigió 27 partidos, con 18 victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

En el Mundial 2026, México tuvo una fase de grupos con puntaje perfecto, al sumar nueve unidades, marcar seis goles y no recibir tantos en sus tres primeros partidos. Luego venció 2-0 a Ecuador en los 16avos de final, antes de caer ante Inglaterra en octavos.

Con la salida de Aguirre, Rafael Márquez será el encargado de iniciar una nueva etapa en la selección mexicana.