La reconocida marca danesa LEGO abrirá su primera tienda oficial en Argentina y tendrá su local en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, donde celebró la llegada de la compañía y la vinculó con la apertura económica impulsada por su Gobierno.

"LEGO abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei", expresa el video que compartió el mandatario en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con la información difundida, el establecimiento estará ubicado en el tercer piso de Unicenter, uno de los centros comerciales más importantes del país. Sin embargo, todavía no se comunicó una fecha oficial de inauguración ni detalles sobre el funcionamiento del nuevo espacio.

Hasta ahora, los productos de la compañía se conseguían en Argentina mediante distribuidores, importadores y comercios especializados. Brickstore, operador local que comercializa los juguetes, ya cuenta con presencia en Unicenter, pero la apertura anunciada marcará la llegada de una tienda oficial de la marca.

Dónde tiene tiendas LEGO en América Latina

La empresa danesa ya cuenta con tiendas oficiales en distintos países de la región, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

Con su desembarco en Argentina, la compañía ampliará su presencia comercial en Sudamérica y sumará un nuevo mercado a su red internacional.

LEGO nació en 1932 en Billund, Dinamarca, de la mano del carpintero Ole Kirk Kristiansen. Lo que comenzó como un pequeño taller de juguetes de madera se transformó en una de las compañías más reconocidas del mundo gracias a sus característicos bloques de construcción.

Actualmente, sus productos se comercializan en más de 120 países y cuenta con líneas que abarcan desde juguetes infantiles hasta colecciones para adultos y sets vinculados con películas, series y videojuegos.