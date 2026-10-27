El rapero estadounidense Jay-Z será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027, según confirmó la National Football League (NFL). El artista encabezará la presentación del Super Bowl LXI, prevista para el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, en el área de Los Ángeles, California.

El anuncio fue realizado por la NFL, Apple Music y Roc Nation, la compañía de entretenimiento del músico, que participa en la producción del espectáculo desde 2019. De esta manera, Jay-Z pasará de colaborar en la selección de artistas a ocupar el escenario como figura principal del evento.

La presentación será transmitida por ESPN, ABC y Disney+, según informó la organización.

De productor a protagonista del espectáculo

Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, tiene 56 años y es una de las figuras más reconocidas del hip-hop internacional. A lo largo de su carrera obtuvo 25 premios Grammy y construyó una trayectoria que abarca la música, los negocios y la industria del entretenimiento.

Desde 2019, Roc Nation trabaja junto a la NFL para asesorar y producir las presentaciones musicales del Super Bowl. Durante ese período, el rapero tuvo un papel clave en las decisiones vinculadas con los artistas que participaron del espectáculo.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó la relación con el músico y recordó que, cuando comenzaron a trabajar con Roc Nation, le había expresado su deseo de verlo actuar en el escenario del entretiempo.

“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, ha sido un viaje”, expresó Jay-Z en el comunicado oficial, al referirse también a los 30 años de su álbum debut.

El sucesor de Bad Bunny

Jay-Z tomará el relevo de Bad Bunny, quien encabezó el espectáculo de medio tiempo de la edición anterior. La presentación del artista puertorriqueño obtuvo siete premios Emmy, un récord para este tipo de espectáculo, según la información difundida por la NFL.

El anuncio de Jay-Z llega en un año especial para su carrera, marcado por el 30.º aniversario de Reasonable Doubt, el disco con el que debutó en 1996. La celebración incluyó conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium de Nueva York y presentaciones en ciudades como Londres, París y Los Ángeles.

Por el momento, la organización no detalló si el rapero estará acompañado por artistas invitados durante el show. La expectativa se centra ahora en una presentación que reunirá música y deporte en uno de los eventos televisivos de mayor alcance internacional.