Jean y camiseta argentina: el look elegido por las mujeres de la Selección

El debut de la Selección Argentina en el certamen de 2026 generó impacto tanto en el césped como en las gradas. Las parejas de los futbolistas nacionales captaron la atención mediante una propuesta estética que fusionó la comodidad con elementos sofisticados. La tendencia predominante consistió en el uso de pantalones de jean, la camiseta oficial y complementos de lujo, estableciendo lo que se denominó como una "fórmula simple, relajada y muy chic".

Giselle Nuñez Billordo reportó para la sección de moda que Antonela Roccuzzo encabezó esta elección estilística el 17 de junio de 2026. La rosarina vistió la indumentaria oficial con jeans de corte recto y piezas de marcas internacionales para acompañar a Lionel Messi en una jornada de relevancia histórica. Por su parte, Tini Stoessel optó por un enfoque urbano para alentar a Rodrigo De Paul. La artista utilizó denim ancho, la casaca nacional y una campera oversize, sumando accesorios premium que elevaron su imagen sin abandonar la temática deportiva.

Ante el clima cálido, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, eligió shorts cómodos y una cartera de diseñador exclusiva. Bajo la premisa de que "menos es más", la joven demostró funcionalidad en la vestimenta mundialista.

En esta misma línea se mantuvieron Carolina Calvagni, Ailén Cova y Camila Galante. Las mujeres de Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes respectivamente, utilizaron el denim como base y completaron sus conjuntos con gafas de sol, joyería y bolsos de firmas destacadas.