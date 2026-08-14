El Liverpool confirmó la venta de una participación minoritaria cercana al 30% del club al consorcio inversor Fenway Sports Group (FSG), una operación en la que participa el magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los empresarios más ricos del mundo.

La operación, según medios británicos, habría alcanzado los 1.650 millones de libras esterlinas, y representa el desembarco de Bezos en el mundo del fútbol como inversor.

“Fenway Sports Group (FSG) anunció que firmó un acuerdo definitivo para la venta de una participación minoritaria en el Liverpool FC”, informó oficialmente la institución inglesa.

Una inversión millonaria para el futuro del club

Desde Liverpool destacaron que la incorporación de nuevos inversores apunta a fortalecer el crecimiento de la institución durante los próximos años.

“Esta inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Liverpool FC al reunir a expertos de los ámbitos empresarial, tecnológico y de inversión a nivel global”, señaló el club en su comunicado.

La operación reúne a empresarios vinculados con distintos sectores y suma al Liverpool una importante capacidad financiera y empresarial.

Bezos, un inversor pasivo

De acuerdo con información publicada por The Guardian, Bezos tendrá un papel de inversor pasivo dentro del grupo que adquirió las acciones del club.

Otro de los empresarios que forma parte del consorcio, Amit Bhatia, tendrá en cambio un rol más activo dentro de la estructura institucional y asumirá como vicepresidente del Liverpool.

La llegada de Bezos al accionariado del club representa un nuevo vínculo entre el fútbol europeo y las grandes fortunas tecnológicas de Estados Unidos, en una operación que posiciona nuevamente al Liverpool como uno de los clubes con mayor atractivo para los grandes inversores internacionales.