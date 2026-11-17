Jensen Huang rompió el silencio después de dejar la dirección ejecutiva de Nvidia y reconoció que cometió errores graves en su vida personal. En un comunicado público, pidió disculpas por los problemas que generó dentro de la compañía y aseguró que estaría dispuesto a regresar como CEO si el directorio lo considera conveniente.

El empresario afirmó que recibió numerosos pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes para que vuelva a ocupar el máximo cargo de la empresa. “Sería un honor responder a estos llamados y regresar como CEO”, expresó, aunque aclaró que la decisión final corresponde a la junta directiva.

En su mensaje, Huang sostuvo que no estuvo a la altura de los estándares esperados dentro de Nvidia y asumió la responsabilidad por sus acciones. También manifestó que colaborará con la investigación independiente que lleva adelante el directorio.

La investigación interna y la decisión del directorio

Pese a su intención de regresar, la empresa no tiene previsto por ahora restituirlo en el cargo. La prioridad de las autoridades es esclarecer los hechos que derivaron en su salida, en una investigación que incluye sus relaciones personales y una eventual exposición de información confidencial de la compañía.

La situación también generó repercusiones fuera de la empresa, con muestras de apoyo de referentes del sector tecnológico y del presidente estadounidense Donald Trump. Además, legisladores de Estados Unidos buscan conocer detalles del caso y sus posibles implicancias para la seguridad nacional.

Huang aceptó participar en una entrevista ante comisiones del Congreso prevista para el próximo 1 de diciembre. Mientras tanto, su posible regreso permanece sin definición y dependerá de la evaluación que realice la junta directiva sobre el futuro de la compañía.