Jensen Huang renunció este jueves a la conducción de Nvidia, el gigante tecnológico estadounidense especializado en chips para inteligencia artificial, en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales y las sospechas sobre un posible vínculo con una presunta espía china. La compañía confirmó su salida con efecto inmediato y designó a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina mientras busca un reemplazo permanente.

La renuncia marca el final de un ciclo de 33 años al frente de la empresa que Huang cofundó en 1993. Además de dejar el cargo de director ejecutivo, el empresario también abandonó la presidencia y su lugar en la junta directiva, según la información difundida por la compañía.

El escándalo que sacudió a Nvidia

La salida se produjo luego de que trascendiera que Huang había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china y exejecutiva de Megaspeed, firma con sede en Singapur y cliente de Nvidia. Según las sospechas de los servicios de inteligencia estadounidenses, la mujer habría tenido vínculos con los servicios secretos de Pekín y habría buscado obtener información y facilitar el desvío de chips avanzados hacia China.

A esa controversia se sumó otra revelación publicada por The New York Times, que señaló que el empresario también habría mantenido una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, quien reportaba directamente a él. Esta situación abrió interrogantes sobre posibles conflictos de interés y el cumplimiento de las normas internas de la compañía.

Huang había reconocido su infidelidad en un mensaje dirigido a los empleados de la empresa y asumido la responsabilidad por sus actos. Mientras tanto, el directorio había iniciado una investigación independiente para determinar si esos vínculos pudieron comprometer información confidencial o representar un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

Cómo quedó la conducción de la empresa

Tras la renuncia, Colette Kress quedó al frente de Nvidia de manera interina, mientras el directorio trabaja en la búsqueda de un sucesor permanente. Además, la compañía designó a Harvey C. Jones como presidente del consejo de administración, un cargo que se estableció por primera vez en la estructura de la firma.

La salida de Huang representa un cambio significativo para una de las empresas más importantes del sector tecnológico mundial. Nvidia se convirtió en un actor central del desarrollo de la inteligencia artificial por sus procesadores, utilizados para entrenar y ejecutar modelos y abastecer a grandes centros de datos.

La controversia también generó preocupación por las posibles consecuencias para la compañía y sus vínculos con China. Hasta el momento, Nvidia sostuvo que no tenía motivos para creer que sus secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional hubieran sido comprometidos.