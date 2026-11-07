Después de permanecer varios días internado a raíz del trágico choque de trenes ocurrido en España, el sanjuanino Jeremías Conte Grand recibió el alta médica este viernes 6 de noviembre y ya se encuentra en su domicilio. El joven sobrevivió al accidente ferroviario registrado el pasado 28 de octubre en Toledo, donde perdió la vida su hermana, Ana Martina Conte Grand.

La noticia representa un alivio para la familia, que atravesó días de profunda angustia desde el siniestro. Según confirmó un familiar a un medio local, los médicos autorizaron la salida del hospital luego de evaluar su evolución, aunque deberá continuar con cuidados y curaciones para recuperarse de las lesiones sufridas durante el impacto.

Jeremías había resultado gravemente herido tras la colisión de dos formaciones de alta velocidad. Entre las lesiones que sufrió se encuentran fracturas de dos costillas, una lesión en el omóplato, daños en una vértebra cervical y un corte profundo en una pierna. Además, presentó numerosos cortes en el rostro y otras partes del cuerpo.

Durante los primeros días posteriores al accidente, su estado de salud generó preocupación entre sus allegados. Sin embargo, el joven evolucionó favorablemente y fue trasladado a un centro médico cercano a su domicilio, donde permaneció bajo observación hasta recibir el alta.

El dramático relato del sanjuanino que sobrevivió al choque

Jeremías, de 36 años, viajaba junto a su hermana Ana Martina en el vagón número siete de uno de los trenes involucrados en la tragedia. Ambos se encontraban en España compartiendo un encuentro familiar que terminó de la peor manera.

Días después del accidente, el sanjuanino brindó una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, donde reconstruyó los momentos de desesperación que vivió durante la colisión.

"Lo que me pasó es indescriptible, el tren me atropelló. Estoy bien. Me salvaron. Un milagro", expresó en aquella oportunidad.

El joven contó que sintió un movimiento violento dentro del vagón antes del impacto y que, posteriormente, logró advertir la gravedad de lo sucedido. Su testimonio también reflejó el dolor por la muerte de su hermana, con quien compartía el viaje.

Jeremías reside en España junto a su esposa y su pequeña hija. Ahora continuará recuperándose en su hogar, acompañado por su entorno familiar.

La familia busca repatriar los restos de Ana Martina

Mientras Jeremías avanza en su recuperación, la familia Conte Grand continúa realizando gestiones para trasladar a San Juan los restos de Ana Martina, quien falleció como consecuencia del accidente.

La joven, oriunda de la provincia y de profesión podóloga, había viajado a España para compartir unos días con sus familiares y conocer a su sobrino recién nacido.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre sus allegados y en la comunidad sanjuanina, que siguió de cerca las novedades sobre ambos hermanos desde el día de la tragedia.

Según trascendió, la familia trabaja para agilizar los trámites necesarios y poder despedir a Ana Martina en su provincia natal.

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en las inmediaciones de Toledo, dejando decenas de víctimas fatales y numerosos heridos.

A más de una semana del siniestro, el alta médica de Jeremías representa una noticia alentadora para sus seres queridos, aunque la familia continúa atravesada por el dolor de la pérdida de Ana Martina.