Cada 28 de octubre se conmemora el Día Mundial del Judo, una fecha que busca difundir esta disciplina y los valores de respeto, amistad y perseverancia que la caracterizan. En ese contexto, la historia del sanjuanino Jeremías Fernández, de 23 años, refleja cómo una práctica iniciada durante la infancia puede convertirse en una pasión de vida y llevar a un deportista a representar a su provincia y a la Selección Argentina.

En diálogo con DIARIO HUARPE, recordó sus primeros pasos, las competencias que lo llevaron a recorrer el país y el exterior, las enseñanzas que recibió de su familia y los objetivos que todavía busca alcanzar sobre el tatami. “El judo es todo, si no hago judo, no estoy entrenando, no soy yo”, expresó Fernández.

Una pasión que nació en la infancia

Jeremías representa al judo sanjuanino en la Selección Argentina. FOTO: BRENDA MORALES / DIARIO HUARPE.

El vínculo de Fernández con el judo comenzó cuando era muy pequeño, por iniciativa de su padre David. Aunque inicialmente no mostraba demasiado interés, con el tiempo encontró en la práctica una actividad que terminó convirtiéndose en una parte inseparable de su vida.

“Al principio me llevaron a los tres años, no quería saber nada, miraba para otro lado”, recordó. Ante esa reacción, su papá decidió no presionarlo y esperar hasta que estuviera preparado para volver a intentarlo. Al año siguiente regresó a las clases y comenzó a disfrutar de la disciplina, hasta que a los ocho años empezó a participar en competencias nacionales. Allí descubrió una motivación que lo impulsó a seguir entrenando y a buscar nuevos desafíos.

Sus primeras actuaciones incluyeron el primer puesto en un torneo interprovincial disputado en San Juan en marzo de 2011 y la medalla de plata en el Campeonato Nacional Promocional de Embalse, Córdoba, en mayo de ese mismo año. En 2012 volvió a ganar un torneo interprovincial y, con el paso del tiempo, avanzó por las categorías infantiles, cadetes y juniors.

De San Juan a la Selección Argentina

El crecimiento deportivo le permitió cumplir otro de sus grandes sueños: representar al país en competencias internacionales. En 2016 integró la Selección Argentina Infantil y consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano disputado en Paraguay.

Su primera convocatoria a la Selección mayor llegó años después, cuando fue citado para participar de un Open Panamericano, tras pasar por diferentes torneos. “Siempre fue un sueño de chico, se me puso que quería representar a San Juan y trabajé para eso”, contó. Con el tiempo, ese objetivo se amplió hasta llegar a la Selección Argentina, una meta que hoy recuerda con orgullo y que lo impulsa a continuar su preparación.

Durante su recorrido, Fernández pudo conocer gran parte de Argentina y competir en países como Brasil, Paraguay, Perú y Chile. Esas experiencias le permitieron sumar rodaje internacional y continuar creciendo dentro de una disciplina que exige preparación física, técnica y mental.

El consejo de su padre y la importancia de perseverar

Jeremías junto a su padre David Fernández. FOTO: BRENDA MORALES / DIARIO HUARPE.

A lo largo de su formación, el acompañamiento de su padre fue una pieza fundamental, tanto por su rol como profesor de judo como por las enseñanzas que le transmitió. Fernández recordó especialmente una conversación en la que le manifestó que quería convertirse en el mejor.

“Si quiero ser el mejor, es mucha disciplina, mucha disciplina”, contó sobre el consejo que recibió. También destacó una frase que mantiene presente en su preparación: entrenar sin importar si está triste, feliz o contento.

Para el sanjuanino, la constancia es una de las claves para progresar en el deporte y sostenerse ante las dificultades. Esa enseñanza lo acompañó durante las distintas etapas de su carrera y en el camino que recorrió desde sus primeros torneos hasta las convocatorias nacionales.

“El judo es todo”

Fernández también dejó un mensaje para quienes están pensando en comenzar a practicar esta disciplina. Su recomendación es que los chicos se diviertan, disfruten de las clases y descubran por sí mismos si quieren avanzar hacia la competencia.

“El primer consejo es que se divierta, que le agarre gustito”, señaló. Para él, el disfrute debe ser el punto de partida, mientras que la preparación competitiva puede llegar después, cuando el deportista encuentre su propia motivación.

En el Día Mundial del Judo, su historia pone en primer plano el valor del acompañamiento familiar, la disciplina y el esfuerzo sostenido durante años.