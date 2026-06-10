Jésica Cirio compartió una tierna imagen de su bebé en camino

Jésica Cirio atraviesa un momento de plenitud personal junto a su pareja, el empresario de bajo perfil Nicolás Trombino. Tras un periodo complejo desde el punto de vista personal, la modelo confirmó su embarazo pocos meses después de oficializar su nuevo vínculo sentimental. Actualmente en su cuarto mes de gestación, decidió compartir con su comunidad de seguidores los avances de este proceso mediante una imagen de su última ecografía de control.

La publicación incluyó un toque de humor que vincula al bebé con el estilo de vida saludable de su madre. En la imagen del estudio médico se pudo observar al niño con una pequeña pesa en su mano, simbolizando la manera en que el hijo se acopló a su rutina desde la panza. Cirio mantiene sus actividades físicas adaptadas a las nuevas necesidades actuales, siguiendo la misma línea que mantuvo durante el embarazo de su hija Chloe.

Ante los cuestionamientos recibidos en redes sociales por la intensidad de sus ejercicios durante la gestación, la conductora fue determinante al explicar que cuenta con el respaldo necesario. Ella aclaró que "toda su rutina cuenta con la supervisión de los profesionales adecuados" y también confirmó que "tiene el ok de su obstetra" para continuar con sus hábitos deportivos.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el sexo o el nombre del integrante que se sumará a la familia. Esta noticia representa un aliciente importante para la artista luego de haber enfrentado diversos sinsabores en su vida personal durante el último año,.