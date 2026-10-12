Jésica Cirio fue mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre, con el nacimiento de su hijo junto al empresario Nicolás Trombino. La modelo dio a luz mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, y la noticia generó repercusiones en el mundo del espectáculo.

Según trascendió, el bebé pesó alrededor de tres kilos y recibió el nombre de Kimi. La información fue difundida inicialmente por el periodista Ángel de Brito, aunque hasta el momento Cirio no realizó una confirmación pública propia sobre los detalles del nacimiento.

Cómo fue el nacimiento del bebé

El parto se realizó por cesárea en el centro médico porteño. De acuerdo con la información publicada por distintos medios, la conductora se alojó en una suite del sanatorio para recibir a su hijo.

La llegada del bebé marca una nueva etapa para Cirio, quien ya es madre de Chloe, su hija fruto de su relación anterior con el futbolista y empresario Elías Piccirillo.

Kimi, el nombre elegido por la pareja

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el nombre del recién nacido. Según trascendió, la pareja eligió llamarlo Kimi, una opción poco habitual en Argentina.

El nombre puede asociarse en japonés con significados como “noble” o “señor”, aunque su interpretación precisa depende de los caracteres con los que se escriba.

Quién es Nicolás Trombino, el padre del bebé

Trombino es un empresario vinculado al rubro alimenticio y mantiene un perfil público más reservado que el de su pareja. La relación con Cirio comenzó a conocerse públicamente durante 2025, y en abril de 2026 la modelo confirmó que estaba embarazada.

En aquella oportunidad, contó que la noticia los había tomado por sorpresa, aunque ambos estaban felices con la llegada del bebé.

Con el nacimiento de Kimi, Cirio inicia una nueva etapa familiar junto a Trombino, mientras la noticia continúa generando repercusiones en los medios y las redes sociales.