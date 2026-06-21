Jesica Cirio reveló la verdad de los fajos de dólares y denunció extorsión

Jésica Cirio se manifestó oficialmente luego de que se difundieran grabaciones donde aparece junto a dinero en efectivo en la vivienda que compartía con su expareja. La conductora aseguró que "Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado". La situación motivó una presentación legal previa a la mediatización del caso.

Sobre el origen de la investigación, la actriz detalló que "Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’". Aclaró además que "Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo".

En cuanto al contenido visual, especificó que "se tratan de una secuencia de videos" y denunció que "en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes". Las fuentes legales que la representan indicaron que las maniobras extorsivas llevan un año y medio y que cuentan con un acta notarial para certificar los plazos del acoso.

Respecto a su patrimonio, la mujer sostuvo que "trabajo desde los 18 años en la actividad privada" y que sus ingresos están declarados sin que el organismo impositivo "jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas". Sus abogados aclararon que los billetes exhibidos podrían ser de su propiedad, recordando que al separarse entregó 250.000 dólares a su exmarido. Finalizó su descargo afirmando que "Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia".