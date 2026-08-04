Jesica Cirio y el calvario que vive entre denuncias y su embarazo

Jésica Cirio atraviesa un periodo de gran complejidad mientras transcurre el quinto mes de gestación de su segundo hijo. El entorno de la modelo y diversas fuentes periodísticas señalan que el impacto de las investigaciones judiciales y la exposición pública afectaron profundamente su estado de ánimo. Según informaron en el programa Puro Show, la situación emocional de la exconductora es delicada, lo que la llevó a modificar sus planes de vida inmediatos.

El periodista Pampito brindó detalles sobre la cancelación de un viaje al exterior que la protagonista tenía previsto realizar. Al respecto, el comunicador señaló que "Ella se iba a ir a Ibiza, ya tenía todo programado. Es más, te sumo un dato, no para que nos dé pena ni para victimizarla, la está pasando muy mal". Esta información coincide con las versiones que indican un cuadro de depresión vinculado al avance de las causas legales que la involucran.

La rutina diaria de la modelo cambió de manera drástica en las últimas semanas. El conductor detalló sobre su estado que "A mí lo que me dicen es que está muy deprimida, que está pasando un embarazo muy duro. No me conmueve, pero está pasándola muy mal". Ante este panorama, se conoció que Cirio optó por refugiarse en su domicilio privado, limitando sus apariciones públicas al mínimo indispensable por temor a la reacción de la sociedad.

Fuentes cercanas a su círculo íntimo explicaron que "Está deprimida con toda esta situación, prácticamente no sale de su casa por miedo, por vergüenza, no lo sé". Actualmente, sus movimientos se reducen a traslados entre su residencia en un barrio privado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre su movilidad actual, se indicó que "Va y viene del country a Capital, porque puede hacerlo, supuestamente lo que me dicen, que esto lo puede hacer legalmente, pero que prácticamente se la pasa encerrada en el country".

A pesar de las versiones difundidas en medios de comunicación, la protagonista decidió no emitir comentarios ni comunicados oficiales. El análisis mediático sobre su presente sugiere que la presión del entorno pesa tanto como los procesos en los tribunales. Desde el ciclo de Canal 13 concluyeron que "Es una condena social. La condena social llega en un momento en la que la Justicia sigue investigando". De esta manera, el tramo final de su embarazo transcurre bajo un clima de incertidumbre y aislamiento.