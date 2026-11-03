El arquero del FC Andorra, Jesús Owono, cerró su cuenta de Instagram luego de recibir insultos y mensajes ofensivos tras la muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel. El futbolista falleció este martes 3 de noviembre, luego de sufrir un grave episodio médico tras un choque accidental con el guardameta durante un partido de la Segunda División española.

La noticia generó conmoción en el fútbol español y también provocó una ola de ataques contra Owono, tanto en las tribunas como en las redes sociales. Ante esa situación, el arquero decidió alejarse de las plataformas digitales y mantener silencio público sobre lo ocurrido.

El arquero quedó afectado por la muerte del delantero

Según información difundida por medios españoles, el guardameta atraviesa un momento de profunda conmoción por el fallecimiento de su colega. Desde el entorno del Andorra señalaron que nunca tuvo intención de lastimar al delantero y describieron lo sucedido como una acción que terminó de manera trágica.

Durante el encuentro, algunos hinchas que estaban en el estadio Heliodoro Rodríguez López insultaron al arquero y llegaron a gritarle «asesino». Luego, los mensajes ofensivos también se trasladaron a las redes sociales, donde Owono recibió distintos ataques.

Quiere comunicarse con la familia de Jesús de Miguel

De acuerdo con lo informado por el periodista Iván Álvarez en el programa El Partidazo de COPE, el arquero tiene intención de comunicarse personalmente con los familiares de Jesús de Miguel. Sin embargo, prefiere esperar el momento adecuado para que ese primer acercamiento sea en privado y antes de realizar cualquier declaración pública.

Mientras el fútbol español atraviesa el impacto por la muerte del delantero, Owono deberá afrontar las consecuencias emocionales de una situación que conmocionó a los dos equipos. El fallecimiento de De Miguel dejó un profundo dolor en el Tenerife, sus compañeros y el entorno del fútbol español.