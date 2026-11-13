La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó una sanción de 12 partidos de suspensión para Jesús Owono, arquero del FC Andorra, por la infracción que protagonizó durante el encuentro ante el Tenerife y que terminó con la muerte del delantero Jesús de Miguel. Se trata del castigo máximo contemplado por el reglamento disciplinario para este tipo de acciones.

La resolución fue comunicada este viernes 13 de noviembre por el Comité de Disciplina, que encuadró la jugada en el artículo 102 del Código Disciplinario. El organismo consideró que el guardameta cometió una infracción grave al impactar con la pierna en alto y utilizar fuerza excesiva cuando ambos futbolistas disputaban la pelota.

El episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante los minutos finales del partido correspondiente a la Segunda División española. Owono salió de su área para disputar una pelota y chocó con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien cayó desplomado sobre el campo.

El atacante recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladado a un hospital, pero murió al día siguiente. Tenía 30 años.

La resolución de la Federación Española

En su dictamen, el Comité de Disciplina tomó como referencia el informe arbitral, que había justificado la expulsión directa del arquero por la violencia del impacto y el uso de fuerza excesiva.

Finalmente, resolvió suspender a Owono durante 12 encuentros, además de imponerle las multas accesorias previstas en el reglamento.

La sanción deportiva llegó después de varios días de espera. La Federación había decidido tratar el expediente de manera independiente debido a la gravedad y las circunstancias excepcionales del episodio.

La reacción de Gerard Piqué y el futuro de Owono

La demora en conocer las sanciones había generado cuestionamientos por parte de Gerard Piqué, propietario del FC Andorra. El exfutbolista publicó un video en redes sociales en el que reclamó que el club todavía no tenía información oficial sobre los castigos de varios de sus jugadores.

Entre ellos estaba Owono, quien había dejado de entrenarse con el equipo después de la tragedia.

En los días posteriores al episodio, el arquero manifestó que aceptaría cualquier decisión de las autoridades deportivas. Mientras tanto, el club lo acompañó ante el difícil momento personal que atraviesa.

La sanción de 12 partidos establece el castigo deportivo para el guardameta, aunque no constituye por sí misma una resolución sobre eventuales responsabilidades penales vinculadas con el fallecimiento del futbolista.