JetSmart anunció nuevos vuelos low cost entre San Juan y Buenos Aires

El escenario aerocomercial sanjuanino recibió una buena noticia. La aerolínea low cost JetSMART anunció oficialmente la incorporación de nuevos vuelos regulares entre San Juan y Buenos Aires, una ruta clave que comenzará a operar a partir de noviembre próximo, aunque la venta de pasajes empezará en las próximas semanas.

La novedad llega en un momento crucial para el sector. Durante el segundo trimestre del año, el mercado doméstico sufrió una reducción del 13% en su oferta de asientos. Sin embargo, la empresa de bajo costo decidió contrarrestar esta tendencia con lo que llama "una apuesta federal". En concreto, el plan contempla un crecimiento del 40% en su capacidad operativa de cara a la próxima temporada de verano.

Para la provincia de San Juan, este anuncio representa un logro estratégico. La llegada de una nueva alternativa de conectividad aérea no solo romperá el monopolio de frecuencias, sino que también promete dinamizar el turismo receptivo y corporativo. En efecto, mientras mayor comuncación tengan, los sectores productivos locales verán agilizados sus lazos con la ciudad capital argentina .

Detalles de la inversión

Según el comunicado de la empresa, el despliegue de JetSMART prevé una inversión que supera los 550 millones de dólares, la cual se sumará a los 750 millones de dólares que la firma ya ha desembolsado en Argentina desde el año 2018. Aseguran que este plan de expansión traerá aparejada, además, la creación de 300 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país.

Si bien San Juan es una de las plazas principales del anuncio, la estrategia de conectividad incluye a otras regiones argentinas. La empresa confirmó que sumará nuevos vuelos domésticos desde Buenos Aires hacia Posadas (Misiones) y Santiago del Estero. Estas rutas se complementan con el reciente regreso de la conexión hacia Jujuy.

A nivel internacional, la firma también expandirá sus alas desde Buenos Aires con el lanzamiento de una nueva ruta hacia Maceió, Brasil, prevista para el último tramo de este año. La venta de pasajes para el tramo Buenos Aires–Posadas inició este jueves 18 de junio. En tanto, las autoridades de la empresa confirmaron que la comercialización de los pasajes para San Juan y Santiago del Estero se abrirá en semanas venideras.

Ampliación de la flota

Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSMART aseguró que la compañía es la aerolínea "de mayor crecimiento de Argentina y de Sudamérica, y hoy venimos a confirmarlo invirtiendo más de 550 millones, para llegar a 23 aeronaves en el país”. El directivo enfatizó también la importancia de poner esta infraestructura al servicio de los argentinos mediante "tarifas accesibles y una conectividad confiable".

Para sostener este incremento de vuelos, la empresa ejecutará una acelerada incorporación de aviones a su flota local. El cronograma estipula contar con 17 aviones en octubre y alcanzar los 19 en diciembre. Para el verano, la flota ascenderá a 23 unidades, incluyendo 10 aeronaves del modelo Airbus A321.

JetSmart tiene el respaldo de fondos globales como Indigo Partners y American Airlines y proyecta operar más de 100 aviones para el año 2030 en Sudamérica. Los sanjuaninos aguardan ahora la apertura de las boleterías virtuales para planificar algunos de sus próximos viajes.