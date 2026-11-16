Los sanjuaninos tendrán desde este jueves 19 de noviembre una nueva alternativa para viajar en avión a Buenos Aires. La aerolínea de bajo costo JetSMART comenzará a operar entre el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y Aeroparque Jorge Newbery, con cinco frecuencias semanales, precios promocionales y diferentes paquetes que permiten incorporar equipaje y otros servicios.

La compañía había anunciado pasajes desde $39.100 por tramo, con impuestos incluidos, como promoción de lanzamiento. Sin embargo, ese valor no representa una tarifa fija, ya que los precios varían según la fecha, la disponibilidad y los servicios contratados.

Además, JetSMART mantiene una promoción denominada ENRUTA, que ofrece hasta 45% de descuento en tarifas seleccionadas. La campaña incluye la conexión Buenos Aires-San Juan y permite realizar compras hasta el 18 de noviembre, sujeta a disponibilidad.

Cuánto cuesta viajar con JetSMART

Los pasajes comenzaron a comercializarse en julio desde $39.100 por tramo. Posteriormente, los precios aumentaron para determinadas fechas: en agosto, por ejemplo, se ofrecían pasajes para el vuelo inaugural Buenos Aires-San Juan desde $81.628.

Actualmente, la compañía permite elegir entre diferentes fechas y tarifas. El precio final dependerá de la disponibilidad al momento de comprar, por lo que las promociones anteriores no garantizan que esos valores continúen vigentes.

La promoción ENRUTA contempla descuentos de hasta 45% sobre determinadas tarifas, sin incluir tasas ni servicios adicionales. Para acceder, los pasajeros deben ingresar el código promocional al comprar en la página oficial y seleccionar un viaje de ida y vuelta comprendido entre el 25 de noviembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Qué paquetes ofrece la aerolínea

JetSMART utiliza un modelo de bajo costo que permite pagar únicamente por los servicios necesarios. La tarifa básica, denominada Vuela Ligero, incluye el pasaje, un asiento asignado aleatoriamente y una mochila o artículo personal de hasta 10 kilos, con dimensiones máximas de 45 x 35 x 25 centímetros.

Para quienes necesiten transportar más equipaje, la empresa comercializa paquetes adicionales.

El Pack SMART incorpora equipaje de mano y de bodega, selección de asiento en determinadas filas, embarque prioritario y beneficios para modificar la reserva. En su página oficial, la empresa exhibe como referencia un adicional de $34.200.

Por su parte, el Pack FULL suma mayores opciones de selección de asiento y otros servicios, como la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto. La web presenta un adicional de referencia de $51.400.

Estos importes no son precios finales garantizados para San Juan, ya que dependen de la tarifa, el vuelo y la disponibilidad. Los paquetes se seleccionan durante la compra y pueden contratarse de manera diferente para cada tramo.

Días y horarios de los vuelos

Los servicios operarán de lunes a viernes. El avión partirá de Buenos Aires a las 11:20 y llegará a San Juan a las 13:02.

El regreso desde la provincia está programado para las 13:35, con llegada a Aeroparque a las 15:35.

El inicio de las operaciones coincidirá con la antesala de la Fiesta Nacional del Sol, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre. Los vuelos inaugurales registran una ocupación del 100%, según la información difundida este lunes.

Con su llegada, JetSMART se suma a Aerolíneas Argentinas como alternativa para viajar entre San Juan y Buenos Aires. La incorporación permitirá ampliar la oferta de conexiones, mientras que los pasajeros podrán comparar tarifas, horarios y condiciones antes de elegir con qué empresa viajar.