La llegada de JetSMART a San Juan con cinco vuelos semanales a Buenos Aires abrió un nuevo desafío para la conectividad aérea provincial: conseguir más frecuencias e incorporar nuevas rutas nacionales e internacionales. Tanto el Gobierno provincial como la compañía coincidieron en que el inicio de operaciones debe ser un punto de partida para ampliar las conexiones y responder a las necesidades del sector productivo y de los pasajeros.

El ministro de Turismo, Guido Romero, aseguró que el objetivo es continuar las gestiones para sumar alternativas de vuelo. “Yo sé que esto va a mejorar. No solamente vamos a tener más frecuencias, sino que tenemos que seguir trabajando para lograr en un corto, mediano o largo plazo, generar nuevas rutas aéreas, no solamente de cabotaje, sino también regionales”, expresó a DIARIO HUARPE.

El objetivo de ampliar la conectividad aérea

Romero destacó que la incorporación de JetSMART fue posible a partir de las gestiones del Gobierno provincial y de la decisión del gobernador. Además, remarcó que se trata de una empresa con la que mantenían conversaciones desde hacía tiempo y cuya presencia en San Juan era de interés para la provincia.

El funcionario también señaló que la compañía participó del encuentro de líneas aéreas realizado en San Juan, donde recibió los requerimientos y las necesidades del sector productivo. En ese sentido, sostuvo que será necesario continuar trabajando para mejorar las conexiones y generar nuevas oportunidades.

JetSMART no descarta sumar frecuencias y aviones más grandes

Por su parte, Gonzalo Pérez Corral, CEO de JetSMART Argentina, manifestó sus expectativas de crecimiento en la provincia y planteó algunas posibilidades para ampliar la operación. “Podemos tener el 321 viniendo para acá, y días de fin de semana, que hasta ahora tenemos lunes a viernes”, señaló.

El directivo destacó que el primer vuelo llegó con más de 170 pasajeros sobre una capacidad de 186 lugares, por lo que estuvo prácticamente completo. También expresó su expectativa de que los usuarios sigan eligiendo la compañía para que puedan avanzar con una mayor oferta.

Las conexiones con otros destinos de la región

Pérez Corral explicó que la llegada de JetSMART no solo permite viajar desde San Juan hacia Buenos Aires, sino también acceder a conexiones dentro y fuera del país. Entre los destinos mencionó Perú, Brasil, Chile y Paraguay, además de las distintas ciudades que integran la red de la empresa en Argentina.

El CEO indicó que la compañía cuenta con alrededor de 15 rutas para ofrecer desde el país. De esta manera, el desafío planteado junto al Gobierno provincial será avanzar en nuevas alternativas que permitan ampliar la conectividad aérea de San Juan, más allá de las cinco frecuencias semanales que comenzaron a operar.