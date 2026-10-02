Jim Carrey se casó en secreto con Min Ah, su novia 31 años menor

Jim Carrey y Min Ah dieron el sí en una ceremonia íntima tras mantenerse en pareja durante un período de cuatro años. La confirmación del enlace llegó de manera oficial a través del representante del artista ante la prensa internacional.

A los 64 años, la célebre figura del cine formalizó su vinculo sentimental con la joven surcoreana de 33 años. El festejo reservado tuvo lugar apenas siete meses después de que se mostraran juntos por primera vez de forma pública durante una entrega de premios en la ciudad de París.

En aquel evento acontecido a comienzos de 2026, el protagonista de grandes éxitos dedicó emotivas palabras de agradecimiento en idioma francés. En ese discurso expresó que amaba a su maravillosa familia, a su hija Jane, a su nieto Jackson y a su sublime compañera Min Ah.

Los primeros retratos juntos datan del mes de febrero de 2022 a la salida de un espectáculo de humor en la localidad de Los Ángeles. Tiempo después de aquel encuentro con los fotógrafos, el reconocido intérprete brindó declaraciones sobre su deseo de alejarse de los sets de filmación.

En esa oportunidad el cómico aseguró que hablaba bastante en serio y que si los ángeles le traían algún tipo de mensaje escrito con tinta dorada que le indicara que era muy importante que la gente lo vea tal vez continuaría pero que se tomaba un descanso. Además agregó que le gustaba mucho su vida tranquila, que le encantaba pintar sobre lienzo y su vida espiritual porque sentía que tenía suficiente.

Este sorpresivo casamiento representa la tercera unión formal en la historia sentimental del comediante estadounidense. Anteriormente estuvo unido legalmente con Lauren Holly entre los años 1996 y 1997 y previamente con Melissa Womer desde el año 1987 hasta 1995.