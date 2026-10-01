Jim Carrey volvió a pasar por el altar, pero esta vez lo hizo lejos de las cámaras y bajo un absoluto hermetismo. El reconocido actor de Hollywood se casó en secreto con su pareja, Min Ah, en una ceremonia privada cuya noticia fue confirmada por su representante a la revista People.

El protagonista de La Máscara tiene 64 años, mientras que su ahora esposa tiene 33, una diferencia de 31 años que había llamado la atención desde que la relación comenzó a hacerse pública. Para Carrey se trata, además, de su tercer matrimonio.

Una boda lejos de los flashes

Los detalles del casamiento fueron mantenidos en reserva. Según la información difundida por People y replicada por distintos medios, la ceremonia fue pequeña y privada en Los Ángeles, aunque no se conocieron mayores precisiones sobre la fecha exacta ni la lista de invitados.

La noticia sorprendió porque Carrey y Min Ah recién habían tenido su primera aparición pública como pareja unos meses atrás. Fue en febrero de 2026, durante la ceremonia de los Premios César en París, donde el actor recibió un reconocimiento honorífico.

Aquella noche, Carrey sorprendió al mencionar públicamente a Min Ah durante su discurso, que pronunció en francés. Frente al público, la llamó su “sublime compañera” y le expresó su amor.

Una relación que comenzó lejos de las cámaras

Aunque la pareja oficializó su vínculo públicamente recién este año, existen registros de que ambos habían sido vistos juntos mucho antes. Fotografías difundidas en 2022 los mostraron saliendo de un espectáculo benéfico de comedia organizado por Judd Apatow en Los Ángeles.

Desde entonces, mantuvieron su relación con un perfil muy bajo y evitaron exponer detalles de su vida privada.

Min Ah, también conocida como Minzi, es una artista surcoreana que ha desarrollado trabajos vinculados al arte digital y la performance. A diferencia de Carrey, su vida personal se mantuvo prácticamente alejada de la exposición mediática.

El tercer matrimonio de Jim Carrey

Con este casamiento, Jim Carrey vuelve a pasar por el altar por tercera vez.

El actor estuvo casado con Melissa Womer, con quien tuvo a su hija Jane, entre 1987 y 1995. Un año después se casó con la actriz Lauren Holly, su compañera de elenco en Dos tontos muy tontos. Esa unión duró menos de un año.

Ahora, después de varios años de mantener su vida sentimental lejos de los focos, Carrey sorprendió al confirmar una nueva etapa junto a Min Ah. La pareja eligió mantener la celebración en privado y sin revelar detalles sobre la ceremonia.