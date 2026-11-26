Jimena Barón y Matías Palleiro protagonizaron un divertido ida y vuelta en redes sociales luego de que ella ganara una apuesta por seguidores en Instagram. Todo comenzó cuando el empresario prometió comprar una casa en las afueras de la ciudad con espacio para animales si alcanzaba el millón de seguidores.

La actriz pidió ayuda a su comunidad virtual y logró la meta en pocas horas, aunque luego apareció una discrepancia sobre la cantidad de perros que vivirán allí. Jimena Barón contó que planea una vivienda chica con un jardín amplio para conservar a los cinco cachorros que tuvo su perra Lucy.

Matías Palleiro se opuso a sumar seis perros en total y abrió una charla llena de humor que la cantante grabó y publicó en sus historias de Instagram. En el intercambio, ella expresó su molestia por sentirse condicionada y bromeó sobre la posibilidad de terminar la relación si no le permiten quedarse con todos los animales.

El empresario respondió entre risas que la decisión era de ella, mientras Jimena Barón insistía con que debía cumplir primero su promesa de comprar la casa antes de que ella definiera qué hacer. Finalmente, la actriz cerró el juego diciendo: “Si vos me decís ‘no podés tener seis perros’, yo digo ‘te dejo, soy libre’. Nos vemos en tribunales”.

La secuencia cómica entre Jimena Barón y Matías Palleiro tuvo un final inesperado cuando Arturo, el hijo que tienen en común, se despertó e interrumpió la charla de sus padres. La situación quedó registrada en las redes sociales de la artista y generó repercusión entre quienes siguen el día a día de la familia.