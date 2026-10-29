Jimena Barón estuvo con Luciano Castro y se armó tremendo escándalo

Jimena Barón y Luciano Castro comparten grabaciones en una nueva serie televisiva después del escándalo mediático. Durante un evento reciente, la actriz reveló detalles sobre la vida sentimental de su compañero y amigo tras finalizar su relación con Griselda Siciliani. En medio de los rumores y las repercusiones, los protagonistas se enfocan plenamente en sus compromisos laborales actuales junto a Cande Vetrano y Muriel Santana.

La artista se refirió al bienestar de su colega durante una entrevista exclusiva en la alfombra roja de los Premios Ídolo. Ante las consultas sobre los chats filtrados y la posterior ruptura amorosa, Jimena Barón explicó la situación actual de la estrella televisiva. "Se está recuperando y lo veo muy bien, lo veo muy contento, súper agradecido por estar laburando", declaró la actriz frente a las cámaras del programa Desayuno Americano.

Ambos actores mantienen una estrecha amistad desde hace muchos años y comparten un fuerte lazo de compañerismo en el set. "Yo lo conozco hace muchísimos años y estamos contentos de estar juntos y apoyarlo en este momento, lo quiero muchísimo", manifestó la intérprete al destacar el apoyo incondicional que le brindan sus compañeros de elenco en esta etapa de transición.

Al ser consultada sobre la vida amorosa del actor, la famosa desmintió nuevos romances y valoró su tranquilidad emocional actual. "No está con nadie, pero todavía mejor que no, lo veo re tranquilo", aseguró la actriz al reflexionar sobre la importancia de que su colega se tome un tiempo personal para acomodar su vida íntima después de la sonada separación que acaparó la atención de la farándula.

Finalmente, la compañera de elenco se pronunció sobre el vínculo que mantuvieron los ex y elogió públicamente a la protagonista de ficción. "Yo los quiero mucho a los dos, me gustaba mucho la pareja, pero bueno, entiendo que Luciano tiene un camino que recorrer. Necesita estar bien, acomodar un montón de cosas", expresó. Además, agregó sobre la figura de Griselda Siciliani que "Gri es una mina que nació acomodada, la tiene clarísima a nivel personal, actoral, y es una bomba de mujer".