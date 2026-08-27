Jimena Barón habló de más y Emilia Attias quedó expuesta frente a todos

La segunda temporada del certamen televisivo Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka, ofreció una noche de destacadas interpretaciones y llamativos cruces entre sus protagonistas. En esta oportunidad, Emilia Attias se presentó junto a Lucas Bongiovanni para realizar una performance rockera de la canción Sweet Child O' Mine, el clásico perteneciente a la banda Guns N' Roses. La presentación recibió múltiples elogios por parte de los integrantes del jurado del programa.

El músico Abel Pintos fue el primero en tomar la palabra para evaluar la actuación y destacó la inteligencia de la propuesta. El jurado expresó: "Estuvo buenísimo. Lo primero que pensé fue en algo que dijiste hace un tiempo sobre esto de jugar. El rol de rockstar es difícil de asumir, y ustedes lo jugaron. Cuando uno entra en ese papel, puede pasarse de rosca o quedarse corto. Para mí, lo hicieron con mucha inteligencia. Hubo además un fraseo que hiciste que me hizo acordar a Alanis Morissette".

Posteriormente, José Luis El Puma Rodríguez hizo hincapié en el desempeño y la soltura de la actriz sobre el escenario. El cantante le consultó: "Emilia, te vi como pez en el agua, en tu ambiente. ¿Sos rockera?". Ante esta pregunta, Attias respondió con brevedad: "Sí, me gusta".

La interacción continuó de manera distendida con la intervención de Jimena Barón, quien también integra el tribunal del concurso. Barón coincidió con la valoración de sus colegas y manifestó: "Iba a decirlo yo, pero qué bueno que lo digas vos. Esta tiene el rock and roll encima, sí, sí". Ante este comentario, la actriz reaccionó de forma humorística y le contestó: "No se deschavan esas cosas, amiga".

Seguidamente, Attias ventiló recuerdos de salidas compartidas de manera informal y le señaló: "He compartido muchas noches con vos, hasta abajo, allá con los shots. Llegaste al fondo de olla como una profesional. Hemos compartido mucho".

La participación de Barón en el programa sumó repercusiones debido a sus devoluciones directas a los concursantes. Recientemente, la cantante debió evaluar la presentación de Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez, quienes interpretaron Seminare, la clásica canción de Serú Girán. A pesar de que la pareja logró la clasificación para la siguiente fase del certamen, la jurado expresó críticas con respecto a la coordinación en el escenario.

Al iniciar su devolución sobre dicha actuación, Barón manifestó: "Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Yo les voy a ser completamente sincera". Al fundamentar su postura, la jurado describió los inconvenientes percibidos y sostuvo: "Fue un quilombo total. Es como haber escuchado un ensayo en el que están viendo cómo cantar la canción, y eso no tiene que pasar acá".

La cantante detalló que experimentó dudas antes de emitir su voto, aunque finalmente optó por priorizar las exigencias del programa de Guido Kaczka. En ese sentido, Barón puntualizó: "Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros".

Por último, la integrante del jurado les brindó una sugerencia con vistas a las futuras presentaciones y concluyó: "Tienen que organizarse, ensayar y venir con algo plantado". A pesar de estas observaciones, la pareja conformada por Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez continúa participando en el concurso.