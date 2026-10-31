Jimena Barón vivió una madrugada cargada de emociones al acompañar el parto de Lucy, la perra que adoptó hace algunas semanas sin saber que estaba embarazada. La cantante permaneció a su lado durante toda la noche y, tras el nacimiento de cinco cachorros, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales. La experiencia la llevó a recordar su propia maternidad y terminó quebrándose en llanto frente a sus seguidores.

Todo comenzó cuando la artista decidió incorporar a Lucy a su familia después de conocerla durante la grabación de una serie. Poco tiempo después descubrió que la mascota estaba esperando cachorros, por lo que comenzó a preparar su hogar para recibir a los nuevos integrantes.

Durante la noche del jueves, Barón mostró a través de sus historias de Instagram cómo la perra buscaba un lugar para dar a luz. Aunque había acondicionado un espacio especial en el living, Lucy intentaba acomodarse en las cunas de la familia.

Entre risas, la cantante contó que había organizado todo para garantizarle comodidad a su mascota y decidió instalarse a su lado para acompañarla durante el trabajo de parto.

Con el correr de las horas, la espera se volvió cada vez más emotiva. Barón aseguró que no pensaba dejar sola a Lucy y recordó que ella misma había atravesado recientemente la experiencia de dar a luz.

El llanto de Jimena Barón al recordar su maternidad

Mientras esperaba el nacimiento de los cachorros, la actriz comenzó a reflexionar sobre las experiencias que atraviesan las mujeres durante el embarazo y el parto. "Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible", expresó en uno de los videos que publicó en Instagram, antes de romper en llanto.

La artista también se refirió a las diferencias que, desde su perspectiva, existen entre hombres y mujeres en relación con la maternidad. En ese contexto, se mostró especialmente conmovida por el esfuerzo que estaba realizando Lucy.

La situación despertó recuerdos de sus propios partos y generó una conexión particular con la mascota, a la que acompañó durante toda la madrugada.

Finalmente, cerca de las 8 de este viernes 30 de octubre, Lucy dio a luz a cinco cachorros y la cantante celebró el nacimiento con una serie de fotografías y videos.

El emotivo mensaje de Jimena Barón a su perra Lucy

Después del nacimiento, Barón publicó un extenso mensaje dedicado a su mascota, en el que recordó cómo comenzó su vínculo y lo significativo que resultó compartir ese momento. "Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos", escribió la cantante.

Además, agradeció haber podido acompañarla durante toda la noche y aseguró que la experiencia le permitió revivir sensaciones relacionadas con el nacimiento de sus propios hijos.

En el mismo mensaje, expresó su alegría por los cinco cachorros y destacó el vínculo que construyó con Lucy desde su llegada a la familia.

La cantante también compartió un detalle que despertó ternura entre sus seguidores: finalmente permitió que la perra diera a luz sobre su sillón blanco, pese a que inicialmente había preparado otro lugar.

Los nombres de los cinco cachorros

La artista reveló algunos de los nombres elegidos para las crías, cada uno relacionado con una característica particular del nacimiento.

La primera fue bautizada Manchita por una pequeña marca blanca en su cuerpo. Otro recibió el nombre de Rolo, debido a que no dejaba de moverse por el sillón.

La cuarta cachorra fue llamada Ine, ya que durante la ecografía se habían observado solamente tres crías y su llegada resultó inesperada. Por último, El Mago recibió ese nombre por tener una pata blanca que parecía un guante.

La llegada de los cinco cachorros transformó una noche de espera en una experiencia familiar que Barón decidió compartir con sus seguidores, entre lágrimas, humor y recuerdos de su propia maternidad.