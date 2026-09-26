Jimena Barón compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo Morrison, conocido como Momo, en medio de la preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo, padre del adolescente. La cantante publicó una extensa reflexión sobre el crecimiento de su hijo, que en diciembre terminará la escuela primaria y comenzará una nueva etapa.

El posteo apareció poco antes de que trascendiera públicamente que Osvaldo permanece internado en terapia intensiva en un hospital de Llavallol, con pronóstico reservado. La información fue difundida por el periodista Pepe Ochoa en LAM.

La emoción de Jimena por el crecimiento de Momo

Barón comenzó su publicación hablando de los cambios que observa en su hijo y de la cercanía de una nueva etapa escolar.

“¡Qué año! Se viene el secundario”, escribió, antes de enumerar algunas de las características que ve en Momo mientras crece: inteligente, rápido, gracioso, empático y cada vez más independiente.

La cantante reconoció que le genera cierta tristeza verlo despegarse y ganar autonomía. Entre otras situaciones, mencionó que ya toma solo el colectivo y que algunas de las cosas que antes disfrutaba junto a ella dejaron de interesarle de la misma manera.

“Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos. Me duele”, expresó Barón, quien explicó que intenta aceptar esos cambios como parte de su rol como madre.

También recordó los casi 13 años que lleva junto a su hijo y la historia que construyeron desde su nacimiento.

Una frase que generó repercusión

Uno de los fragmentos que más llamó la atención de sus seguidores fue el momento en que Barón habló sobre la crianza de Momo.

“Hicimos un gran trabajo hijo. Bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, escribió.

La frase fue interpretada por algunos usuarios de redes sociales como una posible referencia a Daniel Osvaldo, aunque la cantante no mencionó directamente al exfutbolista en la publicación.

Al finalizar el mensaje, Barón volvió a remarcar el vínculo con su hijo y aseguró que siempre será su “pista de aterrizaje”, mientras lo alentó a comenzar esta nueva etapa.

Qué se sabe sobre Daniel Osvaldo

El posteo se produjo en medio de la internación de Osvaldo, quien permanece en terapia intensiva en un hospital de Llavallol. Según la información difundida públicamente, el exfutbolista presenta un derrame pleural derecho y debió ser intervenido quirúrgicamente. Su pronóstico fue informado como reservado.

La información sobre su estado de salud fue difundida inicialmente por Pepe Ochoa en LAM y, hasta el momento, no se conoció públicamente un parte médico oficial del centro asistencial que permita ampliar esos datos.

Mientras continúa la preocupación por la evolución de Osvaldo, el mensaje de Jimena Barón tuvo como protagonista a Momo y al cierre de una etapa que la cantante aseguró vivir con emoción.