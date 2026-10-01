Jimena Barón renunció en El Trece: los motivos y quién la reemplazará

Jimena Barón renunció sorpresivamente como jurado de Es mi sueño en El Trece y la noticia generó un enorme revuelo en la televisión. La sorpresiva salida de la artista del certamen conducido por Guido Kaczka activó la búsqueda inmediata de un reemplazo para no frenar la dinámica del show. Los detalles sobre su alejamiento definitivo se dieron a conocer en el programa Sálvese quien pueda emitido por América TV.

El motivo principal de su renuncia está vinculado a complicaciones de agenda. La cantante se encuentra grabando una nueva serie para Netflix junto a un elenco integrado por Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana. El nivel de exigencia de estas jornadas hizo imposible coordinar los tiempos con las grabaciones del programa musical. Si bien trascendieron versiones sobre posibles diferencias económicas, se descartaron peleas personales con el resto del equipo.

Frente a la vacante, la producción de El Trece decidió que la cantante Ángela Leiva ocupe su lugar de forma fija. Ella ya participaba como jurado rotativo pero ahora asumirá el rol definitivo en la pantalla. Al ser consultada sobre su incorporación, expresó: "Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece".

Respecto a la partida de su compañera, Ángela Leiva agregó: "Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también". También aclaró que su permanencia dependerá de sus compromisos: "Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo". De esta manera, el programa reestructura su jurado tras la baja de una de sus figuras principales.