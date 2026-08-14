Jimena Barón reveló los graves problemas sexuales que sufre con su marido

Jimena Barón compartió con su comunidad digital los pormenores de su vida privada y los desafíos que enfrenta en la crianza de su hijo menor. La artista explicó que la rutina junto a Arturo, que tiene un año y dos meses, transformó la dinámica familiar y redujo los encuentros a solas con Matías Palleiro.

Con la honestidad que la caracteriza, la cantante buscó la complicidad de sus seguidoras al comentar "a ver si empatiza alguna madre, sobre todo no de bebé, que es el mejor momento, sino de 1 año y dos meses".

Durante su relato, la actriz reflexionó sobre las diferencias entre la maternidad de su primer hijo y la actual. Barón admitió que ha flexibilizado sus estándares de cuidado y afirmó que "no voy a ser tan buena madre de Arturo como fui de Morrison".

A pesar de los cambios físicos y el desgaste, destacó que mantiene una buena percepción de su imagen personal al señalar "yo me miro y sé que estoy re fuerte, estoy bárbara". Sin embargo, apeló al humor para describir su estado energético actual y aseguró que "yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana".

El eje del conflicto reside en el agotamiento físico que posterga los momentos de pareja. Barón detalló que, aunque el vínculo sentimental atraviesa un gran momento, el cansancio se impone en la cotidianeidad.

Al respecto, la artista confesó que "yo a mi marido lo amo y es hermoso, me imagino todo lo que quiero que me haga, pero soy el meme de la mujer tirada en la cama. Todo queda en mi cabeza, pero cuando intento que eso pase al plano real me duermo". Esta situación se ve agravada porque el niño suele conciliar el sueño recién cerca de las 12 de la noche.

Finalmente, la cantante también recordó tensiones domésticas previas vinculadas a su hijo mayor. En una ocasión anterior, expresó su malestar cuando Morrison realizó gastos excesivos en una feria rural sin autorización previa. Aquel episodio incluyó reclamos por compras de artículos para el hogar y calzado de campo, mientras el joven intentaba justificarse mencionando descuentos obtenidos durante el paseo.