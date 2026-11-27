Una inesperada discusión entre Jimena Barón y Matías Palleiro sacudió las redes sociales luego de que la cantante lograra que el empresario alcanzara el 1000000 de seguidores en Instagram. Todo comenzó con una apuesta en la que él se comprometió a comprar una propiedad con espacio verde para los animales de la artista si llegaba a esa cifra antes de que venciera el plazo de una historia.

El desafío se gestó durante un viaje para ver terrenos en las afueras, donde la intérprete buscaba un lugar amplio para sus perros. A falta de apenas 60 minutos para el cierre de la publicación, ella insistió ante su comunidad virtual con un pedido desesperado: "Nos queda menos de una hora, por favor".

La campaña continuó incluso arriba de un taxi, cuando el chofer le consultó sobre la construcción de su vivienda actual. Allí la artista explicó la situación con lujo de detalles: "Sí, pero ahora quiero otra casa para todos los pichichos. Mi marido me prometió que si él llegaba al millón de seguidores me la compraba. Le faltan 10 mil, pero nos quedan minutos, porque agregó que tenía que ser antes de que se borre la historia. Seguilo".

Con el objetivo cumplido, la cantante celebró el logro y confesó que ya proyectaba su nueva vida rural junto a varias especies. "No lo puedo creer. Ya estuve viendo propiedades. Quisiera una casa chiquitita, práctica, para dormir, y quiero verde, ¿se entiende? También googleé cómo es tener gallinas, cómo es tener una vaca y los animales que se pelean entre ellos, cuál se come a cuál. De repente… ¿está bien?", relató entusiasmada.

No obstante, el festejo se transformó rápidamente en un tenso reclamo cuando la artista cuestionó la actitud de su pareja al darle indicaciones. "Y te estoy escuchando. Vos nunca hablás mucho; de repente estás verborrágico. Ah, listo. Yo te dije dos y ya está", le recriminó frente a la cámara.

El empresario intentó defenderse de la acusación asegurando que no estaba hablando de más y cuestionando el enojo de su novia. "No estoy verborrágico. Dije tres palabras. O sea, te ponés de culo por algo que dijiste que lo hacías hoy y te enculás porque te digo de hacerlo ahora. ¿Mi actitud de qué?", respondió él, a lo que ella retrucó molesta: "Que me digas qué hacer con mi vida".

Cuando el empresario señaló que se trataba de decisiones compartidas, la cantante escaló el conflicto planteando un escenario de ruptura definitiva. "¿Y si yo me quiero separar? Dame esa libertad. Si yo te digo: ‘Me separo, me voy a vivir con los perros, con seis perros’, y me decís: ‘No podés’, igual es mi vida, separada. Igual me tenés que comprar la casa. Voy a vivir separada. Vos tenés que cumplir tu promesa y yo ahí decido. Si vos me decís: ‘No podés tener seis perros’, yo te dejo. Por esto te dejo, soy libre y vivo en la casa que vos me compraste. Lo estoy grabando. Nos vemos en tribunales. Y la gente que da un vuelco en su vida", sentenció.

De este modo, la iniciativa virtual que nació para conseguir un hogar destinado a sus mascotas derivó en un fuerte intercambio público. La promesa realizada por el empresario quedó en el centro de la escena mientras la artista dejó en claro que exige el cumplimiento del trato bajo sus propias condiciones.