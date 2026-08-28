Jimena Monteverde sorprendió al revelar algunos de los secretos que rodean a la histórica mesa de Mirtha Legrand. La cocinera aseguró que algunos famosos consultan quiénes serán los demás invitados antes de aceptar participar y que incluso existen disputas por el lugar que ocuparán frente a las cámaras.

Las revelaciones surgieron durante una charla en La Cocina Rebelde, el ciclo que Monteverde conduce por El Trece. Mientras compartía la mesa con Claudia Villafañe y Coco Carreño, la chef contó que algunas figuras ponen condiciones antes de sentarse junto a la diva.

“Muchos famosos van si la mesa les gusta. Preguntan quiénes van”, reveló Monteverde. Sin embargo, existe otra cuestión que genera todavía más tensión: el lugar que cada invitado ocupa.

Según explicó, el asiento ubicado a la derecha de Mirtha Legrand es uno de los más codiciados porque está asociado a una mayor exposición y protagonismo durante el programa. “Muchos quieren sentarse del lado derecho”, afirmó.

Carreño coincidió y explicó que ese espacio es el que más “cotiza” dentro de la tradicional mesa televisiva.

Amenazas con abandonar el programa

Monteverde fue más allá y aseguró que hubo invitados que llegaron al estudio, descubrieron que estaban ubicados a la izquierda de Mirtha y amenazaron con retirarse si la producción no modificaba su posición.

“Yo de acá me voy. Si no me pasás a la derecha, yo de acá me voy”, recordó la cocinera sobre una de las situaciones ocurridas detrás de cámara.

Claudia Villafañe se mostró sorprendida y aseguró que ella nunca tendría una actitud semejante. Cuando le pidieron que revelara quiénes habían protagonizado esos episodios, Monteverde evitó dar identidades, aunque dejó en claro que no se trataba de desconocidos: eran figuras “muy famosas” y, además, aseguró que hubo varios casos.

Durante la conversación, la cocinera también habló sobre Mirtha y aseguró que actualmente está “muy cuidadosa” con sus invitados y con las preguntas que realiza durante sus programas.

Villafañe, por su parte, explicó que cuando acepta participar de un ciclo televisivo no suele imponer temas sobre los que no quiere ser consultada. Monteverde coincidió y sostuvo que advertir previamente que no se quiere hablar de determinado asunto puede terminar jugando en contra del propio invitado.

La charla terminó dejando al descubierto parte de las negociaciones, condiciones y tensiones que ocurren detrás de una de las mesas más emblemáticas de la televisión argentina.