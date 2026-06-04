El Mundial de fútbol será el punto de partida de una nueva propuesta cultural en San Juan. El colectivo literario Jinetes de la Palabra impulsa un taller de escritura que invita a pensar el evento deportivo desde la literatura, cruzando relatos, géneros y miradas creativas.

La iniciativa propone abordar el Mundial no solo como espectáculo deportivo, sino como un fenómeno cultural capaz de ser narrado desde múltiples perspectivas. La actividad se enmarca en el trabajo que el grupo viene desarrollando desde 2023 bajo el concepto de “literatura en movimiento”, con el objetivo de acercar la escritura a nuevos públicos y generar espacios de creación colectiva.

“Nos pareció una buena temática para trabajar porque el fútbol se puede narrar desde muchos lugares: desde el humor, lo épico o lo emocional”, explicó Melisa Cabello, integrante del espacio, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El taller está previsto para el sábado 13 de junio a las 17 horas en la Dirección de Bibliotecas Populares, en 25 de Mayo y Las Heras, y requiere inscripción previa. Antes del encuentro, los participantes recibirán por mail material de lectura para trabajar en la instancia presencial.

El corpus literario incluye tres cuentos que abordan el fútbol desde distintos registros narrativos: textos de Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano y Liliana Heker. La selección busca habilitar distintas formas de lectura y análisis antes de la producción escrita.

A partir de esos materiales, los asistentes trabajarán consignas de escritura en vivo, con el objetivo de construir relatos propios donde el Mundial funcione como disparador narrativo. “Puede ser el hincha, el jugador, el utilero o cualquier personaje que aparezca en ese universo”, detalló Cabello.

El espacio está destinado a mayores de 16 años y tendrá un cupo limitado de entre 15 y 20 personas. Desde la organización destacaron que la inscripción se realiza a través de Instagram en la cuenta de Jinetes de la Palabra, donde también se difunden las demás actividades del grupo.

Con esta propuesta, el colectivo refuerza su objetivo de abrir espacios accesibles de creación literaria, donde la cultura popular y los grandes eventos sociales funcionan como punto de partida para la escritura.