El expresidente del Barcelona Joan Gaspart salió a explicar sus declaraciones sobre Lionel Messi después de recibir críticas por cuestionar las condiciones de un posible partido homenaje para el futbolista argentino. El exdirigente aseguró que siente un profundo afecto por el rosarino y sostuvo que su intención fue pedirle que regrese cuanto antes para despedirse de los hinchas.

“Yo quiero mucho a Leo Messi, muchísimo”, afirmó Gaspart en una entrevista con el medio Doble Amarilla. También recordó que fue quien fichó al delantero cuando tenía 13 años y que acompañó sus primeros años en el club catalán.

La polémica comenzó cuando el exdirectivo cuestionó la posibilidad de que Messi condicionara su despedida a la presencia de Joan Laporta en la presidencia del Barcelona. En ese contexto, había dicho que no asistiría al homenaje si el argentino decidía esperar a que Laporta dejara el cargo.

La explicación de Gaspart tras las críticas

Luego de la repercusión de sus palabras, Gaspart aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas. Para explicar su postura, recurrió a una frase catalana: “Solamente te hará llorar quien te quiere”.

El expresidente insistió en que su intención no fue atacar al capitán argentino, sino transmitirle que los hinchas quieren tener la oportunidad de despedirlo en el estadio.

“Leo, vente a Barcelona ya, vente a Barcelona ya, para que podamos hacer la despedida que te mereces”, expresó. Además, pidió que el acto no se postergue hasta que terminen las obras del estadio o hasta que el futbolista se retire del fútbol profesional.

Gaspart también reconoció que el Barcelona le debe mucho a Messi por su trayectoria y sus logros, aunque sostuvo que el club está por encima de cualquier jugador o dirigente.

Una despedida que sigue pendiente

Messi dejó el Barcelona en 2021, después de que el club no pudiera renovar su contrato, en una salida que marcó el final de una etapa histórica. Su despedida se realizó en un acto institucional, pero no tuvo un partido en el Camp Nou con la presencia de los hinchas.

Desde entonces, la posibilidad de organizar un homenaje en el estadio sigue siendo una cuenta pendiente para parte de la afición. La relación entre el futbolista y Laporta quedó deteriorada tras su salida, un contexto que volvió a alimentar el debate sobre cómo y cuándo debería concretarse la despedida.

Gaspart, quien presidió el Barcelona entre 2000 y 2003, insistió en que el homenaje debería realizarse sin importar quién ocupe la presidencia. Su pedido es que Messi regrese pronto a la ciudad y pueda recibir el reconocimiento de los simpatizantes por su historia en el club.