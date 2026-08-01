João Félix volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por su presente futbolístico. El delantero de la selección de Portugal fue fotografiado junto a la influencer argentina Clari Cremaschi durante una jornada en Miami Beach y las imágenes desataron fuertes rumores de un romance.

La información comenzó a circular en medios portugueses, que publicaron fotografías de ambos compartiendo un momento de relax en la playa. Incluso, una revista de ese país llevó el supuesto vínculo a su portada, lo que rápidamente multiplicó las especulaciones en las redes sociales.

Quién es Clari Cremaschi

Clari Cremaschi es una influencer argentina radicada en Estados Unidos. Ganó popularidad por su presencia en redes sociales, donde comparte contenidos vinculados a la moda, los viajes y el estilo de vida. En los últimos años también incrementó su exposición pública tras participar en distintos eventos deportivos y de entretenimiento.

Hasta el momento, ni la influencer ni el futbolista hicieron declaraciones sobre las versiones que los vinculan sentimentalmente, por lo que el supuesto romance sigue siendo un trascendido sin confirmación oficial.

Las fotos que alimentaron las versiones

Las imágenes muestran a João Félix y Cremaschi caminando juntos por la playa e intercambiando gestos de complicidad. Esa secuencia fue suficiente para que distintos medios portugueses afirmaran que el delantero estaría iniciando una nueva relación.

Mientras tanto, los seguidores de ambos inundaron las publicaciones con mensajes y especulaciones sobre el vínculo. Sin confirmaciones de ninguna de las partes, las fotografías continúan siendo el principal motivo de los rumores que ganaron fuerza en las últimas horas.