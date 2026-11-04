Joaquín Di Lollo, el juvenil de Boca que sueña jugar con su hermano

Lautaro Di Lollo y Joaquín Di Lollo son los hermanos que marcan la historia reciente de la institución xeneize. El defensor Lautaro Di Lollo se convirtió en el héroe del último Superclásico frente a River al anotar su octavo gol de cabeza y quedó muy cerca de alcanzar los 100 partidos oficiales con la camiseta azul y oro bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena. Mientras tanto su hermano menor Joaquín Di Lollo transita su propio camino de formación futbolística en las divisiones inferiores con la meta fija en llegar a lo más alto.

Nacido en el año 2007 el joven marcador central es tres años menor que Lautaro Di Lollo y pisó el predio del club a los seis años de edad. Su destacado nivel en el baby fútbol llamó rápidamente la atención de los entrenadores quienes decidieron tomarle una prueba un año después del ingreso de su hermano mayor.

En aquellos primeros tiempos su madre se encargaba del traslado diario a las prácticas mientras su padre cumplía con sus obligaciones laborales. La imponente estatura y la genética familiar resultaron determinantes para ubicarlo definitivamente como zaguero central.

El proceso formativo de Joaquín Di Lollo avanzó de manera constante por cada una de las categorías juveniles hasta consolidarse desde el año pasado en la Cuarta División. Su gran desempeño le permitió integrar la pretemporada estival junto al plantel profesional donde logró compartir varios entrenamientos con Lautaro Di Lollo.

Hoy en día el juvenil trabaja de manera intensa para ganarse un lugar en el primer equipo y cumplir el anhelo de ambos futbolistas de compartir cancha de manera oficial en la Bombonera.