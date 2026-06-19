Joaquín Furriel llega con “Ricardo III”: “Es una obra para hablar del poder y la impunidad”

Joaquín Furriel llega a San Juan con “La verdadera historia de Ricardo III”, una ambiciosa producción del Teatro San Martín que se presentará en el Teatro del Bicentenario. Antes del estreno, el actor habló sobre la vigencia de la obra, los temas que atraviesa y el desafío de volver al teatro con un clásico adaptado a la mirada contemporánea.

Furriel explicó que hacía varios años que no podía dedicarse plenamente al teatro debido a sus compromisos en series y películas. “Hay veces que la agenda audiovisual me impedía frenar para poder hacer obras de teatro”, contó, y recordó su experiencia anterior con “Hamlet” en el Teatro San Martín.

Para el actor, el teatro no necesita etiquetas. “No me gusta mucho la idea de nomenclar el teatro, porque el teatro para mí está vivo o no está vivo”, señaló. En ese sentido, destacó su interés por darle una nueva vida a los grandes textos.

Sobre “La verdadera historia de Ricardo III”, Furriel explicó que encontró en la obra una oportunidad para reflexionar sobre problemáticas actuales. “Me parecía que Ricardo Tercero es una buena obra para hablar del poder, de la tiranía, del odio, de la carencia de amor y sobre todo de la impunidad”, afirmó.

El actor definió al personaje como uno de los grandes villanos creados por Shakespeare y destacó el tono de la puesta dirigida por Calixto Bieito. “Es como una farsa sobre la crueldad. Creo que poder reírse de lo que nos provoca miedo es algo muy saludable en estos tiempos y nos permite también tener un pensamiento crítico más amplio sobre lo que nos pasa”, expresó.

La obra tuvo una exitosa temporada en el Teatro San Martín de Buenos Aires, donde reunió al público durante varias funciones, y forma parte de una gira nacional que ya pasó por distintas ciudades. Luego de su presentación en San Juan continuará hacia Mendoza y finalmente llegará al festival Grec de Barcelona, uno de los encuentros teatrales más importantes del mundo.

Furriel destacó el trabajo conjunto que permitió trasladar la producción fuera de Buenos Aires y remarcó la importancia de las alianzas entre instituciones culturales. “Es muy saludable los vínculos entre las casas de cada ciudad”, sostuvo.

Además, valoró la llegada de la obra a San Juan y vinculó este tipo de intercambios con un movimiento cultural que permite que grandes producciones circulen por distintos escenarios. “Esto es el inicio seguramente de lo mismo que está ocurriendo aquí en el Teatro del Bicentenario”, señaló.

Respecto a la construcción del personaje, Furriel explicó que la puesta busca alejarse de la imagen tradicional de Ricardo III como una figura monstruosa. Recordó que el hallazgo del cadáver del rey inglés permitió revisar aspectos históricos y que esa discusión fue incorporada por Bieito a la obra.

“Calisto dijo: me gustaría hablar sobre los márgenes y la manipulación de la verdad”, relató Furriel. Según explicó, la adaptación también aborda cómo el poder puede intervenir sobre los relatos históricos y construir determinadas versiones de los hechos.

“Ya sabemos cuando el poder es oficialista en general tiene su propia ética y su propia estética”, reflexionó el actor, al remarcar la actualidad de una obra escrita hace siglos. Para Furriel, el clásico de Shakespeare mantiene vigencia porque plantea preguntas sobre la verdad, la manipulación y la forma en que las sociedades construyen sus relatos.

Con una puesta de gran despliegue técnico y una mirada contemporánea sobre uno de los personajes más complejos de la literatura universal, “La verdadera historia de Ricardo III” se presentará en el Teatro del Bicentenario como una de las propuestas teatrales destacadas de la agenda cultural sanjuanina.

Fechas y Funciones

La obra se presenta en la Sala Principal:

Sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 hs.

Domingo 21 de junio de 2026 a las 19:00 hs.

Entradas y Precios

Los boletos tienen un costo de $55.000, $50.000, $45.000, $40.000 y $30.000 según la ubicación. Puedes adquirirlos de manera online a través de TuEntrada.com o personalmente en la boletería del teatro (horario de atención: lunes a viernes de 9:30 a 14:00 hs, y de 16:00 a 20:00 hs, además de dos horas antes de cada función).

Elenco

Acompañando a Joaquín Furriel, el prestigioso reparto incluye a Luis Ziembrowski, Elvira Onetto, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater.