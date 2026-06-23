La estadía de Joaquín Furriel en San Juan incluyó una visita a uno de los sitios más emblemáticos de la provincia. El actor recorrió el Parque Provincial Ischigualasto, donde compartió una jornada con guías, trabajadores y colaboradores que forman parte de la comunidad del lugar.

La presencia del reconocido intérprete fue difundida por las autoridades del parque a través de las redes sociales oficiales. Durante su recorrido, Furriel conoció distintos sectores de Ischigualasto y participó de un encuentro informal con quienes desarrollan sus tareas diarias en el predio.

El ínterprete compartió una jornada con guías, trabajadores y colaboradores del lugar.

La visita coincidió con el partido entre la Selección Argentina y Austria, por lo que el actor se sumó a la previa y al seguimiento del encuentro junto al personal del parque. Según destacaron desde Ischigualasto, la jornada transcurrió entre mates, conversaciones y el acompañamiento al equipo nacional.

El paso de Furriel por el Valle de la Luna se produjo en el marco de su presencia en San Juan para presentar "La verdadera historia de Ricardo III", una producción del Teatro San Martín que llegó al Teatro del Bicentenario el pasado 20 de junio.

Antes de recorrer Ischigualasto, el actor también había visitado la Casa Natal de Sarmiento, otro de los espacios históricos y culturales más representativos de la provincia.

De esta manera, además de su actividad artística, Furriel aprovechó su estadía para conocer algunos de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de San Juan, en una agenda que combinó teatro, historia y paisajes característicos de la provincia.