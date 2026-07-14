La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sigue despertando todo tipo de manifestaciones entre artistas e hinchas. En las últimas horas, Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sorprendió con una particular versión de "Wonderwall", uno de los temas más emblemáticos de Oasis, adaptada especialmente para apoyar a la Selección argentina.

El músico compartió el video en su cuenta de Instagram, donde reemplazó la letra original por una versión en castellano cargada de referencias futboleras y patrióticas.

Junto a la publicación escribió "Be scared" ("Tengan miedo") y etiquetó a Oasis, Liam Gallagher y Noel Gallagher, en una clara provocación futbolística de cara al cruce entre argentinos e ingleses.

Una letra dedicada a la Selección

En la adaptación, Levinton recordó la histórica victoria argentina en el Mundial de México 1986 y expresó su confianza en un nuevo triunfo sobre Inglaterra.

Entre los versos, el cantante menciona a Diego Maradona, Lionel Messi y también hace referencia a las Islas Malvinas.

"Inglés, te digo otra vez, quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar".

Más adelante agrega:

"Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos".

Y concluye con otro mensaje dedicado al equipo de Lionel Scaloni:

"Por eso te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez".

Joaquín Levinton compartió una versión de "Wonderwall" para alentar a la Selección argentina en su cuenta de Instagram.

El video se volvió viral

La publicación recibió miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

Entre las respuestas de los usuarios aparecieron clásicos mensajes futboleros como "Anulo mufa", además de numerosas muestras de apoyo al cantante y a la Selección argentina.

La historia de Levinton con "Wonderwall"

No es la primera vez que Joaquín Levinton interpreta el clásico de Oasis.

El año pasado, durante un viaje a Londres, compartió escenario con Dillom e improvisó una versión de la canción en un bar. Ambos leyeron la letra desde sus teléfonos celulares y protagonizaron un momento distendido que también se viralizó en redes sociales.

Posteriormente, el cantante publicó imágenes luciendo una camiseta de Oasis, reafirmando su admiración por la banda británica.

Paradójicamente, el tema elegido por Levinton también se convirtió durante este Mundial en uno de los himnos de la hinchada inglesa. De hecho, los propios Liam y Noel Gallagher celebraron que la canción fuera adoptada por los aficionados, al considerar que ya pertenece al público más allá de su origen.