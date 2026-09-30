El músico y líder de Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado penalmente por una expareja por abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica, según informó 0264 Noticias a partir de la presentación realizada ante la Justicia.

La mujer, que mantuvo una relación con el artista durante cinco años, se presentó el lunes en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y aportó registros audiovisuales que, de acuerdo con su declaración, estarían relacionados con los episodios que denunció.

La denunciante mantuvo su identidad en reserva y su presentación incluye un relato sobre presuntos episodios de violencia ocurridos durante el vínculo.

Qué declaró la expareja

Según consta en la denuncia difundida públicamente, la mujer aseguró que durante la relación habría atravesado situaciones de violencia física y psicológica y episodios de abuso sexual.

También afirmó que en algunas oportunidades habría sido obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Según su testimonio, esas situaciones habrían sido registradas en videos.

La mujer también relató un episodio en el que, según su versión, intentó retirarse de una vivienda y Levinton la habría tomado fuertemente del cuello. Aseguró que logró escapar y que durante la relación habría existido un control sobre sus posibilidades de retirarse del lugar.

Ya había denunciado al músico en 2022

La presentación actual no sería el primer contacto de la mujer con la Justicia por estos hechos.

Según la información difundida, había realizado una denuncia penal en 2022, dos años después de finalizar la relación, pero posteriormente decidió retirarla. En el programa LAM señalaron que la decisión se produjo luego de que Levinton tomara conocimiento de aquella presentación y le pidiera que la retirara.

Cuatro años después, la mujer aseguró haber encontrado fotografías y videos vinculados con aquella etapa de su vida. Según su relato, ese hallazgo volvió a ponerla en contacto con situaciones que había denunciado anteriormente y decidió recurrir nuevamente a la Justicia.

La investigación deberá determinar lo ocurrido

La mujer también manifestó públicamente su temor ante las posibles repercusiones personales y laborales que podría generar la denuncia y pidió que su testimonio sea escuchado.

Por el momento, los hechos forman parte de una denuncia y no constituyen una condena ni determinan responsabilidad penal. La investigación judicial deberá avanzar con las pruebas presentadas y las medidas que disponga la Justicia para establecer qué ocurrió.

Hasta el momento, la información difundida públicamente corresponde principalmente al testimonio de la denunciante y a los datos incluidos en la presentación judicial.