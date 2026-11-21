Entre bromas sobre cómo arrancó el diálogo con los periodistas y con elogios a la Fiesta Nacional del Sol 2026, Joaquín Levinton brindó una conferencia de prensa en la previa del show de Turf y repasó los 30 años de la banda, su relación con San Juan y los proyectos que se vienen.

Con la expectativa puesta en la presentación nocturna y la celebración de tres décadas de trayectoria, el cantante destacó el impacto del escenario y del estadio, además de mostrarse entusiasmado por compartir la noche ante el público local.

Al abordar el vínculo de Turf con la provincia, Levinton recordó el paso de la banda por San Juan en 1998 —en la época del disco "Siempre libre"— y evocó la excursión al Valle de la Luna, experiencia que incluso inspiró una canción llamada "Valle de la Luna" dentro de ese álbum y dejó un recuerdo imborrable en el grupo.

"El escenario es impresionante realmente, el estadio es hermoso, San Juan es hermoso, así que con mucha expectativa y muchas ganas de tocar y que me parece que va a ser una gran fiesta", dijo el vocalista.

Puntualmente sobre su contacto con Ischigualasto dijo "Vinimos en una época muy linda también que nos influyó mucho, que era el del disco 'Siempre libre'. La verdad que tenemos muy lindos recuerdos de acá", señaló, "nos fuimos después de tocar en un viaje espectacular a conocer el Valle de la Luna. Hay una mancomunión con una canción que tenemos. Fue un día, tarde, noche inolvidable que nos marcó para siempre".

30 años de banda, nuevo disco y docuficción

Durante el intercambio con los periodistas, el líder de Turf se refirió al presente de la formación y a los lanzamientos que preparan. Primero para celebrar tres décadas de unidad. Resaltó que siguen siendo los mismos cinco desde el inicio y que celebran este aniversario con una gira —"Somos los mismos cinco que cuando empezamos hace 30 años. Estamos de gira durante todo 2026 haciendo un espectáculo en teatros y lugares más grandes".

Además, adelantó que están filmando una obra conmemorativa que saldrá junto con el próximo material discográfico —"Estamos filmando un docuficción, que va a salir junto con el disco nuevo que estamos preparando, el cual, hoy vamos a tocar algunos temas nuevos. Todo eso saldrá para principios del año que viene".

Ante una consulta sobre la industria actual, la inmediatez y la "nueva música", sostuvo que no hay una única música nueva sino muchas distintas, defendió la rebeldía y las ganas de sorprender: "No hay una nueva música, hay muchísimas músicas distintas, algunas son geniales, otras son una mierda. Pero por suerte eso fue siempre toda la vida así, con todas las cosas. Uno apunta a quedarse con lo genial, o al menos con lo muy bueno, y lo que es una mierda, ni lo registro. Lo dejás de seguir en Instagram y ya está, y sí, desaparece", afirmó.

Sobre el impulso creativo, agregó: "Hay un componente de rebeldía que no lo tenés que perder. Hagas la música que hagas, hagas folclore, tango o lo que sea, siempre tenés que el componente rebelde de dar el volantazo, ir para un lado que quizás la gente no lo espera".

Vino sanjuanino

En un tramo distendido de la conferencia, Levinton eligió el vino tinto, comentó que ya habían probado un vino sanjuanino y hasta entonó un fragmento de un jingle recordado de su infancia —"Es oro blanco, es oro blanco, doradito, resero blanco sanjuanino"— antes de agradecer la invitación y cerrar el encuentro con la prensa a la espera de salir a escena: "Gracias a todos por invitarnos, porque de verdad que hace mucho queríamos estar acá".