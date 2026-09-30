Joaquín Levinton rompió el silencio este miércoles luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. El cantante y líder de Turf utilizó sus historias de Instagram para dar su versión sobre el vínculo con la mujer que lo denunció y aseguró que atraviesa una situación que le genera angustia.

En su publicación, Levinton negó que la denunciante haya sido su pareja y afirmó que se trató de una relación circunstancial que duró poco tiempo.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, sostuvo el músico en su descargo.

Qué dijo Joaquín Levinton sobre la relación

El cantante remarcó que considera importante aclarar que nunca tuvo una relación formal con la mujer que realizó la presentación judicial.

“Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó.

Además, Levinton hizo referencia a una denuncia anterior que, según su versión, había sido presentada hace más de tres años. El músico aseguró que en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la Fiscalía que, según él, demostraron que los dichos de la mujer eran falsos.

“Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó.

Levinton aseguró que sufre acoso

En otro tramo de su mensaje, el líder de Turf afirmó que la mujer continúa intentando contactarlo a través de las redes sociales.

Según sostuvo, recibe fotografías y videos y, pese a bloquear los números desde los que se comunica, los contactos continúan.

“Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, aseguró.

Finalmente, el cantante expresó cómo atraviesa la situación: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

La denuncia que originó el descargo

La presentación judicial contra Levinton trascendió el martes. Según la denuncia, la mujer sostuvo que mantuvo un vínculo con el músico entre 2015 y 2020 y relató presuntos episodios de violencia física y psicológica y abuso sexual.

La denunciante también afirmó que recientemente encontró registros audiovisuales de aquella época y que ese material la llevó a recurrir nuevamente a la Justicia. La presentación fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas y quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Entre los hechos que relató, mencionó un episodio en el que, según su versión, Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de una reunión. También aseguró que habría sido filmada sin su consentimiento.

La investigación se encuentra en curso y las acusaciones realizadas en la denuncia no implican una condena ni determinan por sí mismas la responsabilidad penal del músico.