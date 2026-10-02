El cantante de Turf, Joaquín Levinton, prepara su defensa judicial después de haber sido denunciado por abuso sexual por una mujer de 39 años. El músico rechazó las acusaciones y aseguró que era víctima de acoso por parte de la denunciante. Ahora, su abogado presentará una serie de conversaciones de Instagram, fotografías íntimas y registros de llamadas que, según sostiene, respaldan su versión de los hechos.

El material reúne intercambios que comenzaron en diciembre de 2025 y se extendieron hasta septiembre de 2026, poco antes de que se presentara la denuncia. En las capturas se observan mensajes, respuestas a historias, enlaces de canciones, fotografías y llamadas realizadas durante la madrugada. En los registros difundidos no aparecen respuestas del artista.

La defensa está encabezada por el abogado Cristian Colombo, quien incorporará esta documentación a la causa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Los mensajes y las fotografías que presentará Levinton

Según las capturas difundidas, el primer mensaje registrado corresponde al 25 de diciembre de 2025, cuando la mujer le escribió para desearle una feliz Navidad. Posteriormente, entre el 12 y el 19 de marzo, volvió a contactarlo para compartirle diferentes canciones a través de YouTube.

Las comunicaciones continuaron durante mayo, cuando la denunciante le ofreció al músico participar en una propuesta publicitaria vinculada con una inmobiliaria en la que, según le comentó, estaba trabajando.

Durante julio y agosto, los contactos se hicieron más frecuentes. Además de responder a las historias de Instagram del cantante, la mujer le envió fotografías en ropa interior y desnuda mediante álbumes compartidos.

Entre las pruebas que la defensa pretende presentar también aparecen registros de llamadas y videollamadas realizadas durante la madrugada. Algunas de las comunicaciones se produjeron alrededor de las 3, con varios intentos consecutivos de contacto.

El último intercambio que figura en las capturas corresponde al 5 de septiembre, cuando la mujer respondió a una publicación del artista y le compartió una canción.

Levinton aseguró que había bloqueado a la denunciante en diferentes oportunidades, pero que ella continuaba intentando comunicarse desde otros números telefónicos.

La denuncia por abuso sexual contra el cantante

La nueva denuncia fue presentada el lunes 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 3A de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer aseguró que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020, período durante el cual, según su declaración, sufrió episodios de violencia física y psicológica.

Además, denunció que el músico la obligó a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. En su testimonio, también sostuvo que el artista intentó ahorcarla en diferentes oportunidades cuando ella pretendía abandonar su domicilio.

Tras conocerse la acusación, el cantante publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó los hechos denunciados. También aseguró que nunca mantuvo una relación de pareja con la mujer y que el vínculo entre ambos fue circunstancial y de corta duración.

"Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta", expresó el músico.

En ese mismo descargo, sostuvo que la denunciante continuaba buscándolo a través de Instagram y que su abogado conservaba las capturas de las conversaciones.

No es la primera vez que Levinton enfrenta una acusación de este tipo por parte de la misma mujer. En 2023, ella había presentado una denuncia por abuso sexual que fue investigada por el Juzgado N°6 y posteriormente archivada.

Con la nueva presentación judicial, la defensa del artista buscará incorporar los registros digitales al expediente. Sin embargo, la existencia de comunicaciones posteriores a los hechos denunciados no permite, por sí sola, confirmar ni descartar las acusaciones de abuso sexual, que deberán ser investigadas por la Justicia.