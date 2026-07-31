Joaquín Levinton protagonizó un tenso cruce con un participante de Es mi sueño

Durante la emisión de Es mi sueño, los cuartos de final presentaron una situación inesperada entre el jurado y un concursante. Matías López subió al escenario para interpretar la canción Volví a nacer, originalmente de Carlos Vives.

Al finalizar su presentación, Joaquín Levinton comenzó su devolución con un reconocimiento hacia el talento vocal del joven al asegurar que "Te felicito, has cantado muy bien". Sin embargo, el clima cambió rápidamente cuando el cantante de Turf justificó el puntaje de 50 puntos otorgado.

El músico explicó los motivos detrás de su calificación señalando que "Te puse 50 porque me parece que yo pongo más o menos la mitad de la performance. Hay participantes que traen pensado el vestuario, la coreografía, un montón de cosas que alimentan al espectáculo".

Bajo esta misma línea, Levinton recordó los consejos previos que el equipo técnico y artístico les brinda a los aspirantes al decir que "Un poco estuvimos repitiendo estos días que tenés que pensar que estás en el Ópera, haciendo un show".

Ante esta observación, el participante decidió no quedarse callado y defendió su interpretación con firmeza. López manifestó que "Sí, igual esto mismo lo podría haber cantado en el Ópera y capaz que salía bien también. No sé, es mi humilde opinión". Esta respuesta generó una réplica inmediata del jurado, quien lo desafió frente a las cámaras preguntando "¿Querés venir a sentarte acá y yo voy para allá?".

El intercambio finalizó en un tono de relativa calma, aunque la tensión fue evidente para el público. Entre risas, el participante respondió al desafío del músico diciendo que "Como quieras, vení, no hay problema. Lo digo con todo respeto porque capaz yo me decidí a cantar y por ahí no tanto a dar un gran show, porque después me dicen que es mucho. Por eso trato de estar más tranquilo".